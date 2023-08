La storia di un marchio unico Tra fondi stranieri e false promesse Il lento declino di un’azienda leader

Fondata in un piccolo laboratorio di corsetteria bolognese nel 1954 dalla sarta Ada Masotti, ‘La Perla’ diventa con il passare del tempo un marchio leader, anche a livello nazionale e internazionale, nel settore della lingerie. A partire dagli anni Sessanta, la direzione passò al figlio di Ada, Alberto, che con l’aiuto della moglie Olga creò la prima linea di costumi da bagno. Una storia tutta italiana, anzi bolognese, fino al 2008, anno in cui, a causa della forte crisi finanziaria che colpì il Paese, la famiglia Masotti decide di vendere il marchio al fondo americano di private equity Jh Partners, con sede a San Francisco. Il colosso a stelle e strisce, nonostante un apposito piano per rilanciare l’azienda nata sotto le Due Torri, sarà costretto nel 2013 a cedere nuovamente la società.

A causa delle forte instabilità dell’azienda, nel periodo tra il 2008 e il 2014 i dipendenti di ‘La Perla’ hanno dovuto fare i conti con lunghi periodi di incertezza lavorativa, contraddistinti da un frequente ricorso alla cassa integrazione. Nel mese di giugno di dieci anni fa, il marchio leader nel settore dell’intimo, con numerosi punti vendita in tutto il mondo, torna a parlare italiano con l’imprenditore Silvio Scaglia (fondatore di Fastweb, ndr) che, tramite la holding Pacific Global Management, ha comprato l’azienda all’asta per 69 milioni di euro rilanciandola successivamente con un piano di sviluppo mirato a consolidare l’identità del marchio.

L’era Scaglia partì, infatti, con la riapertura di due dei punti vendita più rappresentativi, quelli di Londra e Milano. Inolrtre, l’acquisizione da parte del patron di Fastweb riuscì a salvare, in un primo momento, il futuro di molti dipendenti. Ma nel 2018, dopo che i rumors davano per certa la cessione ai cinesi di Fosu, ‘La Perla’ passa al fondo anglo-olandese, Sapinda, il cui ceo è proprio Lars Windhorst. "Siamo soddisfatti – le parole di Scaglia al momento della vendita – che Sapinda abbia acquisito La Perla in quanto darà continuità alla nostra visione strategica posta a creare un brand globale del lusso che rappresenti le molteplici sfaccettature della femminilità". Una visione che oggi, a distanza di cinque anni, rischia di mettere la parola fine sulla storia del brand di lusso. La storia di lavoratrici e lavoratori che per quasi 70 anni hanno portato alto il nome di ‘La Perla’ nel mondo.

Chiara Caravelli