La storia dolorosa della guerra civile

Una serata speciale al cinema Kursaal di Porretta Terme. Domani sarà proiettato il film ‘Paura dell’alba’ scritto da Pier Giorgio Ardeni, docente e studioso della resistenza, insieme al regista bazzanese Enrico Masi. Il 15 giugno 1944, nei giorni della Repubblica di Montefiorino, la guerra civile imperversa. Sul crinale tosco-emiliano il comandante Nello Pini uccide senza processo un gruppo di ex miliziani fascisti desiderosi di aggregarsi alle formazioni partigiane, accusati di essere spie. Poco più di un mese dopo sarà lo stesso Pini a essere giustiziato dal comando partigiano che lo considera ormai estraneo a qualsiasi disciplina militare. A metà strada tra documentario e finzione, ’Paura dell’alba’ si ispira a fatti reali, alternando sequenze girate, testimonianze e materiali d’archivio. Il film, prodotto dalla società di produzione Caucaso e co-finanziato dai fondi dell’Emilia-Romagna Film Commission, è stato girato nei comuni di Monteveglio, Zocca, Savigno, Fanano, Palagano, Castel Maggiore e Montefiorino. Presentato in anteprima al Bari Film Festival all’inizio di aprile, ha ricevuto il premio dedicato al cast per il cinema italiano. Durante la proiezione sarà presente Pier Giorgio Ardeni, al suo esordio come scrittore cinematografico. "Il film racconta il dramma della guerra civile – racconta – e la complessità di quella fase storica, così importante per la nascita della repubblica". La proiezione inizierà alle 21, ingresso unico 5 euro.

Fabio Marchioni