La storia sentimentale del Pci: "Allora la politica era la vita. Ma oggi nel Pd non resta nulla"

La storia sentimentale del Pci parte dal nostro territorio. L’ombelico di un mondo, lo definisce Claudio Caprara, giornalista e scrittore imolese, che nel suo libro ’Fischiava il vento’ (Bompiani) parte dalla sua esperienza di sezioni e Feste dell’Unità per raccontare un grande romanzo collettivo. Fatto di grandi leader, da Togliatti a Berlinguer, "ma anche di quei militanti che sono stati la forza del Partito Comunista italiano".

Domani alle 21 presenterà il suo libro alla Festa dell’Unità con anche il senatore Pier Ferdinando Casini. Si aspettava di parlare di Pci con un ex Dc? "In verità l’ho presentato anche con un prete a Conegliano e con l’arcivescovo a Cosenza e in quel caso ero io quello più a destra... Quindi mi sembra normale parlare di un partito che ha segnato la storia d’Italia anche con chi non ha vissuto quell’esperienza. Casini, in ogni caso, è stato un osservatore attento di quella che è stata la parabola del Pci perché in qualche modo anche nella cultura democristiana l’avversario bisognava conoscerlo bene...".

Il libro parte dalla sua Imola: quanto ha inciso in questa storia sentimentale del Pci? "Il libro nasce da una lunga intervista al sindaco della ricostruzione di Imola, Veraldo Vespignani. Da quel dialogo è nato un podcast, ‘L’ombelico di un mondo’. E ritengo ancora che Imola sia ombelico di quel mondo comunista degli anni ’40-’50-’60 e quella cultura partita dalla presenza di Andrea Costa credo sia ancora presente nel nostro territorio. Non è un caso che l’Emilia-Romagna sia ancora una terra riformista".

Che cosa resta del Pci di ieri nel Pd di oggi? "Nulla. Con il mio libro non ho voluto fare un’operazione nostalgica, ma vorrei che restasse la memoria di quello che è stata questa esperienza politica, culturale e umana, fatta di sentimenti, grandi amori, grandi tradimenti e passione. L’organizzazione del Pd in sezioni, oggi circoli, forse può ricordare qualcosa del Pci, ma la selezione della classe politica e la formazione dei suoi militanti non esiste più con quell’intensità".

Le Feste dell’Unità, sebbene ridotte, come la kermesse a Parco Cevenini, però resistono... "Un momento di festa e condivisione in un partito di massa mantiene la sua forza. Ma non dimentichiamo che nel 1949 il Pci aveva 2 milioni di iscritti, mentre oggi il Pd è molto sotto i 100mila".

La politica totalizzante vissuta con il Pci è molto diversa dalla politica di oggi... "Allora la politica era la vita, oggi – al netto del lavoro di tanti militanti – è un’attività dove si cerca di occupare una casella e avere un reddito. Prima si faceva politica per cambiare il mondo oggi per sopravvivere".

Dopo il Pci, ha continuato la militanza e l’impegno? "Al Pd non mi sono mai iscritto, mi sono fermato al Pds. Ma spero che Elly Schlein abbia vita lunga come segretaria".

Nel suo libro non si fa cenno alla Svolta della Bolognina... "Una scelta narrativa. Anche perché credo che il Pci sia finito con i funerali di Berlinguer".

Nella sua storia del Pci parla dell’amore tra Palmiro Togliatti e Nilde Iotti, dove "nessuno pareva far caso alla loro felicità". "Il Pci per certi versi è stato un partito molto duro, crudele, poco sensibile alle istanze delle donne e delle donne militanti".