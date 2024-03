La storica Corale Santa Cecilia canta a Roma per Papa Francesco

La Corale Santa Cecilia di Castello d’Argile in Vaticano. L’8 e il 9 giugno prossimi sarà accolta dal Papa e si esibirà con altri cantori provenienti da più parti del mondo. "Abbiamo appreso la bellissima notizia – dice il sindaco Alessandro Erriquez – che riempie d’orgoglio la nostra comunità. La Corale, che si esibirà in Vaticano, continua così uno straordinario cammino di un gruppo che esporta, con la musica, la magnifica esperienza di un territorio. Per la direttrice Cecilia Puggioli e per tutto il suo gruppo si tratta di un altro importante riconoscimento di una realtà che non conosce i segni del tempo". Va ricordato infatti che la storica Corale Santa Cecilia già l’anno scorso cantò nella basilica superiore di Assisi. La corale nacque nel 1935 e conta quasi 90 anni di attività.

Alla direzione, dopo l’avvio di don Amedeo Migliorini, si sono susseguiti Secondo Puggioli, poi suo figlio Umberto. Dopo la prematura scomparsa di Umberto Puggioli, il testimone è stato raccolto dalla figlia Cecilia. Accanto al coro degli adulti c’è anche un gruppo di bambini e ragazzi, che si chiama ‘Bianca Corale’. Gruppo pronto a garantire lunga vita a questa realtà canora. "In ogni territorio – continua il primo cittadino – ci sono elementi che lo identificano, caratterizzandoli per bellezza da manifestare con orgoglio. La nostra Corale rientra a pieno titolo tra questi".

p. l. t.