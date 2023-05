La StraBologna si ferma "Torniamo il 29 ottobre"

di Alessandro Gallo

"Una decisione sofferta, ma ponderata. Rinviamo StraBologna". Nicola Fornasari, 51 anni, fa parte del mondo Uisp dal 2016 e, dalla stessa stagione, è a capo del comitato organizzatore che guida la corsa che dal 1980 fa innamorare i bolognesi.

Fornasari, che è successo?

"Siamo fortemente colpiti da tutto quello che sta accadendo alla nostra città. Eravamo a meno di 24 ore dalla creazione del Villaggio StraBologna in Piazza Maggiore. Ci siamo fermati".

Dopo aver fatto tutte le valutazioni del caso, immaginiamo.

"Il primo pensiero è stato una forma di rispetto verso chi ha perso la vita. Poi per chi ha perso la casa o gran parte dei propri averi".

StraBologna si ferma, ma non si arrende.

"E’ già stata messa in calendario".

La data precisa?

"Ovviamente abbiamo dovuto fare i conti con gli eventi già in programma. StraBologna sarà il 29 ottobre, con la partenza sempre in via Rizzoli".

Poca voglia di fare festa, giusto?

"Sì, uno dei motivi che ci ha spinto a tornare sulle nostre decisioni è stato proprio questo. StraBologna è una festa. Anzi, è la festa della città. Ma domenica, chi avrebbe potuto correre felice pensando alle immagini e all’acqua di questi giorni?".

Le iscrizioni stavano procedendo bene.

"Anche in questo momento in cui abbiamo deciso di fermarci, stavano arrivando richieste, domande. Abbiamo scavallato quota 16mila. Il colpo d’occhio di Piazza Maggiore sarebbe stato fantastico, come sempre. Ma correre domenica, ripensando a questi giorni, non avrebbe avuto senso".

Chi è iscritto...

"Potrà correre tranquillamente il 29 ottobre, con la t-shirt rossa e blu che abbiamo preparato per l’evento. Piuttosto...".

Dica.

"Stiamo ragionando con i nostri partner. Nel pettorale erano presenti una serie di voucher e benefit con delle date precise. Le dovremo rimodulare in versione autunnale".

Già, dopo i due anni di stop legati alla pandemia di Covid, la StraBologna si presenterà sotto una luce diversa.

"Sì, perché rispetto alla tarda primavera, com’è nella tradizione di questa corsa, passeremo all’autunno. Ma sono sicuro che...".

Che?

"Sarà una bella festa. Gli appassionati della corsa, le famiglie, i cittadini, avranno la possibilità di riappropriarsi della corsa. Sarà una StraBologna ancora più bella".

Che troverà anche il tempo di ricordare queste giornate che stanno mettendo in ginocchio la città.