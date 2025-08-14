La Strada del Jazz ricorda Celso Valli: "Ha fatto la storia della musica"

Quando fonda la sua big band jazz, Celso Valli si è appena iscritto al conservatorio, ha 15 anni. La carriera poi vira verso la musica leggera, ma rimane il jazz rimane la stella polare. Al produttore e compositore, scomparso a fine luglio, la quindicesima Strada del Jazz vuole dedicare un ricordo. Sarà in occasione dell’inaugurazione, il 13 settembre alle 17, in via Orefici. "Dedicheremo con il figlio Paolo un ricordo affettuoso a Celso ’eccelso’ Valli (per dirla alla Vasco Rossi) artista raffinato che ha fatto la storia della musica italiana", fanno sapere gli organizzatori. Alla manifestazione Valli aveva partecipato nel 2020, assieme all’amico Fio Zanotti, per la stella del grande sassofonista Gato Barbieri.

"Ha continuato a dedicarsi al jazz con una passione grandissima fino alla fine – racconta Paolo Valli, batterista, produttore e compositore –. Quello che ha imparato facendo jazz, nella sua carriera si è trasformato in altro, ma era il genere che preferiva".

Celso Valli, infatti, aveva debuttato ufficialmente collaborando con Drupi nell’album Provincia alla fine degli anni Settanta. Nello stesso periodo iniziava a produrre, arrangiare e occasionalmente lavorare come compositore.

Nel 1979 era poi arrivata la collaborazione con Mina e la carriera come produttore ed arrangiatore ha iniziato a include alcuni degli artisti italiani di maggior successo tra gli anni Ottanta e Duemila: Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Miguel Bosé, Marcella Bella, Matia Bazar, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Giorgia, Patty Pravo, Il Volo, Laura Pausini, Filippa Giordano, Mango, Raf, Renato Zero e Biagio Antonacci. Per l’ultimo saluto, nella chiesa di Santa Maria e San Valentino della Grada, tra i tantissimi amici presenti, c’erano anche Pausini e Ramazzotti. "È stato molto bello percepire l’amicizia che legava tante persone a mio padre – aggiunge Paolo –. Tutti quelli che hanno partecipato l’hanno fatto con il cuore. E questo ha un po’ aiutato a calmare la tristezza".