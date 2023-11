La strada della discordia riapre ad autobus e mezzi di soccorso

Scontro tra sindaci: la strada tra Malalbergo e San Pietro in Casale riapre per ambulanze e corriere. L’estate è stata calda per i due Comuni. Le tensioni sono nate quando la via Ca’ Bianca di San Pietro è stata chiusa senza preavvisare il Comune di Malalbergo, la cui frazione di Ponticelli è rimasta completamente isolata, anche al transito di ambulanze e mezzi del trasporto pubblico.

A seguito di questo intervento la segnaletica stradale è stata sistemata, per la sicurezza di tutte le persone che gravitano in quella zona di confine tra i due comuni. Il Comune di Malalbergo ha poi contestato al Tar l’ordinanza del Comune di San Pietro, mettendo in discussione la chiusura totale della strada, che di fatto agevolava i lavori del cantiere, ma creava un disagio e un potenziale pericolo per i mezzi di soccorso e gli autobus, in quanto la viabilità alternativa allungava considerevolmente il tragitto tra Ponticelli e la Provinciale, quindi anche in direzione dell’ospedale di Bentivoglio. Da ottobre, il comune di San Pietro ha disposto l’apertura parziale di via Ca’ Bianca, per il passaggio esclusivo di ambulanze, mezzi di soccorso e corriere. La fine del cantiere al momento è prevista per gennaio 2024, inizialmente prevista per agosto 2023. Così il sindaco di Malalbergo Monia Giovannini: "Sono molto soddisfatta per il risultato, la mia priorità è la tutela e la sicurezza della popolazione; almeno adesso possono passare sia le corriere, visto che è iniziata la scuola, sia le ambulanze. Dispiace solo che siamo dovuti finire davanti al Tar, affinché la parte tecnica di San Pietro accettasse le proposte del nostro ufficio tecnico".

z. p.