La strage del 2 agosto Bellini resta in carcere

Paolo Bellini rimane in carcere. Il tribunale del Riesame ha infatti confermato l’ordinanza della Corte d’assise d’appello, che il 29 giugno scorso aveva disposto la custodia cautelare più severa per l’ex Primula nera di Avanguardia nazionale, condannato all’ergastolo in primo grado per la strage in stazione del 2 agosto 1980. Il collegio dei giudici del Tribunale della libertà ha quindi respinto il ricorso presentato la settimana scorsa dai difensori di Bellini, gli avvocati Antonio Capitella e Manfredo Fiormonti.

Bellini, che già si trovava ai domiciliari a scontare un cumulo di pene definitive per altre vicende, era stato arrestato dopo che alcune intercettazioni eseguite durante due distinte indagini da parte delle Dda di Caltanissetta e Firenze su stragi di mafia tra il 1992 e il 1993, lo avevano registrato mentre annunciava intenti ritorsivi nei confronti della ex moglie Maurizia Bonini, testimone chiave del processo contro di lui per la strage in stazione, e del figlio del presidente della Corte d’assise che lo ha condannato. Così, riconosciuto il rischio di reiterazione di reati, la Corte d’assise d’appello ne aveva disposto il carcere su richiesta della Procura generale. Procura generale che, con la facente funzioni Lucia Musti e il sostituto Nicola Proto, nell’udienza dell’11 luglio scorso avevano non solo insistito per la conferma dell’ordinanza, ma anche chiesto che in essa venisse riconosciuto anche il pericolo di fuga dell’imputato, che sempre tramite le intercettazioni venne udito chiedere al figlio della nuova compagna di aiutarlo a fuggire: il timore è che appunto ripiegasse in Ucraina, Paese d’origine della seconda moglie di Bellini.

Le motivazioni del Riesame saranno depositate più avanti e quindi non è ancora possibile conoscere il ragionamento che ha portato alla conferma del carcere. "Prendiamo atto con soddisfazione professionale del fatto che sono state accolte le richieste della Procura generale e viene quindi confermata l’impostazione accusatoria. Restiamo in attesa di leggere il provvedimento del tribunale del Riesame nella sua interezza", commenta il procuratore generale facente funzioni Ciro Cascone, avvocato generale che si è insediato in settimana.