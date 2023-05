La Strage del 2 agosto vista dagli alunni

La strage del 2 agosto alla stazione di Bologna vista dai bambini. A Budrio, lo scorso fine settimana, nel Comune di piazza Filopanti, le bambine e i bambini di 4F del Circolo didattico hanno presentato e mostrato gli elaborati del progetto "Educare attraverso i luoghi: Bologna e la strage del 2 agosto 1980".

Il progetto, nato con l’obiettivo di far conoscere i fatti ed il contesto in cui è avvenuta la strage del 2 Agosto 1980, ha previsto un primo incontro tenutosi con la storica Cinzia Venturoli e il testimone Agide Melloni. I due hanno rispettivamente illustrato ai bambini il percorso storico di quella giornata e la testimonianza diretta, quella di Melloni, di chi ha vissuto la strage in prima persona. Successivamente, gli alunni, insieme all’insegnante Camilla Tomassini e al laureando in Scienze della Formazione Primaria Andrea Quaiotto, hanno voluto raccontare la storia e i possibili sogni di alcune vittime della strage attraverso fumetti, racconti e disegni. Grazie a questo lavoro i bambini hanno potuto conoscere in qualche modo la vita delle vittime e immaginare il loro futuro, strappato via alle ore 10,25.

La partecipazione, l’interesse e la curiosità delle bambine e dei bambini hanno dimostrato che la storia del 2 Agosto può e deve essere raccontata nelle scuole. La conoscenza della storia del proprio territorio è un’importante risorsa per la crescita culturale e civile dei nostri giovani studenti, che possono, così, acquisire una maggiore consapevolezza del passato. Il progetto "Educare attraverso i luoghi: Bologna e la strage del 2 Agosto 1980", fortemente voluto dalla direzione didattica budriese e dall’amministrazione comunale, è un importante esempio di come la scuola possa essere un luogo per la trasmissione della memoria storica, coinvolgendo i bambini in attività che li aiutino a comprendere meglio il passato e a guardare con maggiore consapevolezza al presente e al futuro.

"Nella straordinarietà di queste settimana abbiamo deciso di ripartire con tutti quegli eventi, legati alle scuole e alle giovani generazioni, che ci caratterizzano come comunità" ha dichiarato il sindaco Debora Badiali.

Zoe Pederzini