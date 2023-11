La strage del Salvemini nel libro ’Dolore e Memoria’

Stasera alle 20,30 nella Casa della solidarietà di Casalecchio è in programma la presentazione del libro di Roberto Mignani (nella foto) sul ‘disastro’ del Salvemini. Una testimonianza inedita che arriva a 33 anni dalla strage avvenuta il 6 dicembre 1990 e che condusse alla morte di dodici studenti e al ferimento di altre 88 persone per la caduta di un aereo militare in avaria sulla sede dell’istituto tecnico commerciale di via del Fanciullo.

All’epoca del fatto Roberto Mignani era consigliere comunale di opposizione nelle file della Democrazia Cristiana. Partecipò direttamente alle operazioni di soccorso ed ha seguito fino ad oggi l’evoluzione dell’elaborazione di un lutto collettivo che lo ha segnato in profondità. Così con l’aiuto di Federico Cinti, e raccogliendo oggi l’invito di Stefano Orlandi che insieme a Laura Burzi lo affiancava nell’attività politica, ha deciso di dare alle stampe quest’opera intitolata: ’Dolore e memoria’. La serata sarà moderata da Nicodemo Mele e vedrà l’intervento di Federico Bendinelli.