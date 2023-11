La strage di via D’Amelio sul palco del Teatro Laura Betti

Si alza oggi a Casalecchio il sipario sulla diciottesima edizione della rassegna Politicamente scorretto. Il cartellone di incontri, spettacoli, libri, podcast, dibattiti e formazione al giornalismo curato da Carlo Lucarelli prende il via stamattina al Teatro comunale Laura Betti con lo spettacolo riservato alle scuole intitolato: ’La Stanza di Agnese’ (nella foto) di e con Sara Bevilacqua. Sul palco scorre il racconto e il ricordo dei trent’anni della strage di Via D’Amelio con l’obiettivo di informare anche le nuove generazioni riguardo una parte cruciale della nostra storia, che rappresenta una ferita ancora aperta nel cuore dell’Italia. Ancora i ragazzi sono il pubblico privilegiato per la giornata di domani che alle 17,30 alla Casa della conoscenza affronta il tema: ’Scuola e impegno’ attraverso fumettisti, autori e giornalisti. Si inizia con la presentazione della graphic novel ’Peppino Impastato, un giullare contro la mafia’ di Marco Rizzo e si proseguirà con una serie di interventi sui casi affrontati dalle scorse edizioni di Politicamente scorretto e quindi la presentazione di un progetto che coinvolge il liceo Da Vinci e l’istituto Salvemini, in dialogo con Massimo Lauria, in collegamento, e il giornalista e autore del libro ’Matteo Messina Denaro, latitante di Stato’, Marco Bova.