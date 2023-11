La strategia del questore: "Crescere nel rispetto"

Contro la violenza "non interpreto come un dato positivo il fatto che a manifestazioni belle e partecipate ci siano quasi soltanto donne. Un risultato concreto e positivo cominceremo ad averlo quando avremo delle manifestazioni fatte da uomini che dicono ‘Noi non siamo così’". Le parole sono del questore Antonio Sbordone (nella foto con la dirigente Silvia Gentilini), intervenuto a Palazzo d’Accursio davanti 150 alunni delle scuole medie, per la presentazione dell’iniziativa ‘Di-segni di non amore’: un progetto promosso dalla Questura, con la divisione Anticrimine e la Polpost, per sensibilizzare gli adolescenti al rispetto attraverso immagini. Evento nel corso del quale il questore ha ribadito: "Abbiamo fatto tanto a livello normativo e di sensibilizzazione per difendere le donne, ma se non interveniamo in modo pesante e sinergico per far crescere gli uomini i risultati stenteranno ad arrivare, visto che contiamo ancora tanti femminicidi, stupri, violenze e atti persecutori". Per il questore è necessario più che mai "coinvolgere gli uomini e i ragazzi per creare una vera coscienza del rispetto", su cui peraltro, ha concluso, "c’è un dibattito politico che francamente capisco poco". Nel corso della mattina il questore ha anche premiato Giulia Leone, che a settembre, mentre rientrava a casa in piena notte, ha salvato una coetanea dalla violenza di due ragazzi in via Belle Arti: "Credo che la mia testimonianza – ha spiegato la ventottenne – sia stata recepita come un invito a non essere indifferenti quando si vede qualcosa che non va". Per l’occasione sono stati diffusi alcuni dati, e nel corso del 2023 le denunce per violenza sessuale sono diminuite: al 30 ottobre sono state 215 contro le 224 del 2022. In totale 153 sono state presentate in città e 122 in provincia, con un calo rispettivamente del 20,6% e del 4%. Gli ammonimenti al 17 novembre di quest’anno sono 31 per violenza domestica e 41 per atti persecutori, contro i 39 e i 30 del 2022.

Angela Carusone