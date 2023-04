La street art di Banksy in mostra a Palazzo Pallavicini

È iniziata a Palazzo Pallavicini, in via San Felice, la nuova esposizione The World of Banksy, sull’artista di Bristol dall’identità ancora sconosciuta, aperta fino al 6 agosto. Le opere esposte, che sono più di 90 di cui 30 murales a grandezza naturale, sono realizzate da street artist internazionali e locali che hanno riprodotto le opere di Banksy e le ambientazioni stesse dove sono comparse da un giorno all’altro. Oltre ai lavori iconici, come Girl with Balloon, Flower Thrower e Kissing Coppers, vengono esposte per la prima volta alcune riproduzioni delle opere create dall’artista in Ucraina a Kiev e in altre città colpite dai bombardamenti. Uno degli stencil che ha fatto molto parlare di sé è una ginnasta ucraina in abito sportivo che esegue una verticale su un altro edificio distrutto a Borodyanka. Come tutte le precedenti mostre dedicate all’arte di Banksy, però, non è autorizzata dall’artista.