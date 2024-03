La strenua resistenza del commercio

Intanto va sottolineata la linea di tendenza delle banche che hanno fatto un passo verso le esigenze dei cittadini ritoccando verso il basso anche i mutui per la casa. Il commercio al dettaglio tutto sommato pur fra alti e bassi se la cava abbastanza bene. Nel 2023 le vendite del commercio in Emilia-Romagna al dettaglio, secondo l’analisi di Unioncamere, sono moderatamente aumentate (+1,4%), un risultato positivo che risulta trainato da iper e grandi magazzini che hanno incrementato le vendite del +6,6%. Però c’è da ricordare che il numero delle imprese chiuse supera quello delle imprese che aprono. Nel 2023 hanno alzato la serranda ex novo 1.618 imprese di commercio al dettaglio, a fronte di 2.974 cessazioni. Il saldo è negativo per 537 unità. Negli ultimi otto anni solo il 2021 si è chiuso con più aperture che chiusure e in dieci anni si sono perse 7500 aziende fissando quelle attive a 40212. Nei punti vendita alimentari il volume d’affari è aumentato del +1,6%, a fronte di un incremento dei prezzi del 9,4%. Soffre invece il commercio non alimentare. La flessione del numero di imprese è dovuta a vari fattori, compresi i due anni terribili del Covid, ma anche in seguito a cambiamenti strutturali interni e non ultimo al cambiamento delle abitudini dei consumatori sempre più inclini agli acquisti on-line.

