La super polentata dei vigili del fuoco. Mezzi in esposizione

Una domenica dedicata ai vigili del fuoco quella che si terrà, il 6 aprile, a Monghidoro. È stata, infatti, organizzata una polentata, con il patrocinio del Comune, che si terrà dalle 12.30 agli impianti sportivi di Campeggio. Saranno in esposizione i mezzi di soccorso ed è gradita la prenotazione al numero 3662430523. Il menù fisso, di 18 euro a persona, prevede polenta con ragù di salsiccia, ragù di cinghiale, sugo di pomodoro e formaggio. Per i piccoli fino ai 10 anni tortellini in crema di parmigiano gratis.