La svolta della Lamborghini. Meno ore in fabbrica, più bonus: "Patto tra sindacati e azienda"

Ridurre l’orario di lavoro, sperimentando la formula dei quattro giorni lavorativi. Per la prima volta nel mondo dell’automotive in Europa, in casa Automobili Lamborghini arriva la settimana corta e l’ipotesi di accordo firmato tra l’azienda, Rsu, Fiom-Cgil e Fim-Cisl concretizza sempre di più quest’idea, ora nelle mani dei dipendenti che, con un referendum confermativo, decideranno le sorti della sperimentazione.

Un modello rivoluzionario, che contrae i tempi di lavoro, assecondando il benessere dei lavoratori.

COME FUNZIONA

In base ai comparti, ci sarà una diversa rimodulazione delle tabelle di marcia. In ambito produttivo, la modalità di turnazione prevederà l’alternarsi di settimane di 4 giorni e altre da 5, restituendo al personale del reparto a due turni un venerdì libero ogni due settimane, accumulando 22 giornate di lavoro in meno.

Per i reparti a tre turni, invece, ci saranno due venerdì liberi ogni tre settimane, con una riduzione di 31 giorni annui. Il personale operaio godrà di una diminuzione di 16 giorni, mentre la possibilità di richiedere fino a 12 giorni di smart working al mese finirà sulle scrivanie del personale impiegatizio, per il quale è prevista la riduzione di 12 giorni.

E LO STIPENDIO AUMENTA

Il piano aumenta anche i salari. L’accordo prevede un incremento dei premi di produzione, oltre all’erogazione, nel corso di questo mese, di un forfait straordinario di 1.063 euro, collegato ai 60 anni dell’azienda. Poi, il premio di continuità di risultato annuale passerà dai 332 euro del 2022 a 2.200 euro nel 2026, con un aumento a mille euro nel 2023, 1.400 nel 2024 e 1.800 nel 2025.

Un esempio virtuoso di impatto sociale, che punta anche al contrasto della violenza di genere, con corsi di formazione obbligatoria, e formule di sostegno alla genitorialità e all’inclusione. Una vittoria per i sindacati.

SIGLE SODDISFATTE

"Dietro a questa soddisfazione c’è un anno di trattative e incontri – commenta Massimo Mazzeo, segretario generale Fim-Cisl Area Metropolitana –. È un modello di contratto dal punto di vista della partecipazione e della condivisione tra sindacato, delegati e azienda: abbiamo lavorato di squadra, giungendo a un risultato della riduzione dell’orario, senza toccare la capacità produttiva".

Sono serviti 32 incontri per formulare delle ipotesi che andassero incontro ai dipendenti e continuassero a premere sull’acceleratore della produzione. "Sugli appalti c’è stato un avanzamento importante, dove si attiverà una fase di facilitazione, sia da un punto di vista di contrattazione del secondo livello per la filiera interna al sito sia per dare una risposta concreta da un punto di vista di condizioni salariali e normative – spiega Simone Selmi, segretario generale Fiom Cgil –. Questo ci permetterà di aprire un lavoro con i dipendenti delle categorie di appartenenza per presentare piattaforme e fare ragionamenti sui salari, avviando una fase di estensione".

NUOVI ADDETTI IN ARRIVO

Gioiscono ai vertici dell’azienda, che annuncia, in più, 500 nuove assunzioni a tempo indeterminato. "La motivazione di tutte le persone nell’organizzazione è il motore primo del suo successo, perché chiama a raccolta le migliori energie e competenze attorno a uno scopo comune - afferma Umberto Tossini, chief people e culture officer di Automobili Lamborghini -. Il sistema innovativo garantisce di aumentare la capacità dei nostri impianti per essere tempestivi nel servizio al numero crescente di clienti che abbiamo in tutto il mondo. Allo stesso tempo le novità introdotte vengono incontro alle aspettative delle persone attraverso un orario di lavoro che consenta a tutti il recupero delle energie fisiche e mentali necessarie al benessere comune". Un modello virtuoso che si colloca nel contenitore cittadino, come sottolinea Matteo Lepore. "Questo è il modello che vogliamo promuovere sul nostro territorio - dice il sindaco Lepore -, che si distingue per la cura nelle relazioni fra forze sociali, imprese e istituzioni".