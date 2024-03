La svolta in carrozza. Basta violenze e insulti contro i capitreno: in azione le bodycam

Più sicurezza sui treni regionali sia per i passeggeri sia per il personale di bordo. È partita da venerdì dall’Emilia-Romagna la prima sperimentazione nazionale delle bodycam: le telecamere verranno indossate dai capitreno di Trenitalia Tper e i loro tutor.

In tutto sono trenta gli strumenti tecnici che verranno utilizzati da altrettanti dipendenti dell’azienda che si occupa dei trasporti regionali su ferro che, su base volontaria, hanno aderito a questa prima fase del progetto che durerà sei mesi. Quando verrà indossata, posizionandola nel taschino della giacca della divisa, la piccola videocamera sarà sempre accesa, ma non in modalità di registrazione. Spetterà al capotreno decidere se e quando attivarla ad esempio in caso di minaccia, di aggressione o di comportamenti violenti.

Una misura che era molto attesa dal personale dei treni regionali, sempre più spesso bersaglio dei malumori dei passeggeri. Sono tanti i motivi per cui i viaggiatori se la prendono con i dipendenti di Trenitalia Tper: si va dalle reazioni infastidite e intolleranti di chi deve esibire il biglietto, agli sputi, fino alle aggressioni verbali, alle molestie e alle aggressioni fisiche. Nel 2020, quando erano ancora in vigore le restrizioni per il Covid e per diversi mesi i treni regionali sono rimasti fermi, gli attacchi ai capitreno sono stati 20, ma già l’anno successivo, quando si poteva viaggiare distanziati e indossando le mascherine, sono saliti a 62. I record negativo è stato raggiunto nel 2022, durante il quale si è registrato un picco di 82 aggressioni fisiche ai capitreno sui convogli regionali dell’Emilia-Romagna. Dato che, fortunatamente, nel 2023, in concomitanza con il ritorno alla normalità, ha registrato una flessione del 20%: lo scorso anno attacchi fisici da parte dei viaggiatori ai capitreno denunciati alla Polfer sono stati 66. La situazione, seppur in miglioramento, non può considerarsi del tutto risolta. Anche perché, come sottolineano i sindacati, ai casi più gravi, per i quali viene sporta una denuncia, si aggiungono altri episodi di minore entità, dei quali spesso la polizia ferroviaria non viene nemmeno informata. Quello della sicurezza nelle stazioni è un tema a cui il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è molto attento. Tanto che della sicurezza nelle stazioni, come fa sapere sia con un post su Facebook sia con un comunicato del Mit, "ha fatto una delle sue battaglie principali". Di certo le bodycam, adottate in accordo con i sindacati che ne sollecitavano l’introduzione dal 2021, aiuteranno insieme ad altre misure di sicurezza a garantire viaggi tranquilli a tutti i passeggeri. A contribuire all’obiettivo sarà anche il team dei vigilantes di Fs Security, società nata per volontà del vicepremier Salvini per presidiare treni e stazioni. Tutti i nuovi treni regionali, inoltre, sono dotati di telecamere e di un sistema di videosorveglianza live. In caso di necessità il capotreno può contattare direttamente, attraverso un numero dedicato, la Polfer per la richiesta di intervento immediato.