La svolta riformista del ‘Mulino’ . Ignazi punge: "Lo eravamo già..."

Non c’è pace al Mulino. L’elezione del neo-direttore Paolo Pombeni dall’assemblea dei soci per soli due voti (32 a 30) sul politologo Piero Ignazi è la rappresentazione plastica che la storica rivista bolognese resta spaccata in due. Basta scorrere qualche post su ’X’ (l’ex Twitter) per rendersi conto che, nonostante il direttore Mario Ricciardi abbia rinunciato al terzo mandato, dopo le critiche per le sue ‘uscite’ sul web un po’ troppo radicali, il dibattito è continuato sui social. Il giornalista Gianni Riotta aizza i naviganti: "Ha prevalso il riformismo di Pombeni sul movimentismo di Ignazi", definito "massimalista".

Definizioni che vengono rigettate da analisti politici e intellettuali. C’è chi scrive che "definire Ignazi così è come dire che l’ex grillino Di Battista è un autonomista nenniano", mentre c’è chi scherza: "Se Ignazi è movimentista, Biden cos’è, marxista-leninista?". Prima, quindi, "c’erano i "bolscevichi?", ironizza Chiara Geloni, ex portavoce di Pier Luigi Bersani. E via così. Nel dibattito (ma non sui social) interviene anche Ignazi, il candidato sconfitto che definisce anacronistico usare il termine ’massimalista’ che "è novecentesco". Ma il punto, per Ignazi, la cui corsa era in continuità con Ricciardi, è un altro: l’uso del termine ’riformista’. Spostando, quindi il dibattito su un livello, diciamo così, più ’muliniano’, Ignazi spiega che non c’è alcuna svolta riformista con Pombeni, visto che "la precedente direzione era assolutamente riformista".

Il neo-direttore del Mulino aveva spiegato così al ’Carlino’ la sua ’svolta’: "Io moderato? Preferisco dire riformista. La mia è una storia di socialista riformista", la cui visione è "fare sì le riforme, ma con pazienza e gradualità". Parole che non stanno bene a Ignazi: "Il vero riformismo è quello che trasforma le cose. Che le cambia in modo sostanziale. Parlare di ’svolta riformista’ al Mulino mi lascia perplesso". Per Ignazi, quando si parla di riformismo "s’intende un’impostazione che guarda al progresso, a maggiori diritti e uguaglianza. Ricciardi e io siamo su questa linea. Cioè quella delle grandi riforme del Labour Party del 1945, ma anche quel riformismo della stagione del centrosinistra in Italia". Insomma, "se, invece, il riformismo non è altro che la foglia di fico del moderatismo o del conservatorismo, ecco allora mi sembra che si giochi sulle parole...", punge il professore.

"Fare le riforme con gradualità come dice Pombeni – insiste – non so che cosa voglia dire. Perché le riforme si fanno o non si fanno. Anzi, direi che negli ultimi anni, ci sono state anche controriforme che portano indietro". Sulla linea di Pombeni alla guida del Mulino, però, Ignazi resta possibilista: "Non faccio il processo alle intenzioni, contesto l’uso del termine soprattutto in merito ai suoi sostenitori, più che a Pombeni, che stimo".