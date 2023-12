La svolta urbanistica. Lo scatto dell’Ance: "Periferie importanti. Bisogna valorizzarle"

"Sullo sviluppo della città i giochi sono finiti, o meglio, non abbiamo un secondo tempo da giocare se non mettiamo mano al meglio agli strumenti urbanistici. Ma la giunta Lepore ha avuto lungimiranza e ha lavorato bene, aspettiamo con fiducia i risultati". I costruttori sono e saranno tra i protagonisti di questa fase cruciale per Bologna, e non potevano non rispondere alle sollecitazioni di Mario Cucinella, che in un’intervista al Carlino la settimana scorsa ha chiesto uno scatto sulla rigenerazione delle aree dismesse, soprattutto in periferie come Borgo Panigale, tratteggiando la necessità di un nuovo ospedale che sia connesso al contesto urbano, più vivibile e più moderno. Leonardo Fornaciari, presidente di Ance Emilia Area Centro, misura la pressione al paziente. "Giusto il ragionamento di Cucinella sulle periferie, a Bologna ci sono tante zone, anche Borgo Panigale che hanno necessità di essere riqualificate, meritorie di un’attenzione pari a quella del centro – spiega Fornaciari –. Adesso c’è un grande focus soprattutto sull’area di via Stalingrado, sarà importante avere le regole giuste. In questo senso, il Comune e l’assessore Raffaele Laudani hanno avuto la lungimiranza di ascoltare le imprese nel tavolo tecnico sul nuovo Pug che è durato un anno e mezzo. Perché alle imprese è stato riconosciuto di mettere davanti a tutto l’interesse della città, noi non siamo quelli che speculano. Ecco, quindi credo che se le nostre osservazioni allo strumento in approvazione saranno adottate nella loro interezza, allora il nuovo asset di regole darà un contributo fondamentale a far ripartire la città. Serve un giusto equilibrio tra le esigenze del pubblico e del privato".

Tempi duri nei quali c’è bisogno di risposte. "In questo momento storico, come Ance rileviamo che il problema principale a Bologna sia quello della casa – continua il presidente –. La tensione abitativa non riguarda solo gli studentati, né solo l’edilizia residenziale sociale (Ers), ma c’è tutta una fetta di popolazione che ha necessità di comprare casa e ha le risorse per farlo, non riuscendoci. Oggi non c’è una proposta che possa supportare tutta quella richiesta insieme, ma con il Pug in via di approvazione, anche grazie al dialogo instaurato dall’assessore Laudani, si potranno trovare quelle risposte". Uno dei punti nodali, sui quali Ance ha presentato delle osservazioni, è proprio l’Ers. "Non è possibile che debba essere solo il privato a farsi carico di questo tipo di edilizia, abbiamo chiesto di inserire più chiavi di lettura". E poi i vincoli sulle aree dismesse. "Se si vanno a comprare quelle aree, si trovano i vincoli dei parametri urbanistici talmente rigidi che non consentono il rispetto di quanto si paga in base alla cubatura – spiega ancora Fornaciari –. Quei vincoli vanno liberati. Inoltre, se si acquista un volume bisogna essere in grado di realizzarlo tutto. Prati di Caprara? Giusto che restino un bosco urbano, che è una risorsa". Insomma, spine tecniche tra amministrazione e costruttori che sono in via di risoluzione. "Anche sui parcheggi pertinenziali, per noi andare sotto terra di tre piani non ha più senso. Con questo forte sviluppo della mobilità sostenibile, soprattutto del car sharing, si facciano nuovi parcheggi soltanto se indispensabili", conclude Fornaciari.