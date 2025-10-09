La tagliatella in Senato. Cucinate 150 porzioni: apprezzamento bipartisan

Anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha gustato e apprezzato le tagliatelle al ragù alla bolognese servite ieri, a pranzo, nel ristorante di Palazzo Madama a Roma, sede del Senato della Repubblica, dagli Apostoli delle Tagliatella, la confraternita petroniana che da 22 anni promuove in tutta Italia il piatto principe della cucina italiana. "Un buon piatto di tagliatelle è sempre un grande momento di condivisione tra le persone. A tavola si smussano gli angoli delle questioni, si appianano i contrasti", ha commentato il senatore Pier Ferdinando Casini, promotore dell’incontro tra gli Apostoli e i senatori, già dal marzo scorso quando venne nominato Apostolo Onorario.

Nel pomeriggio di lunedì il senatore Casini aveva accompagnato gli Apostoli ad una visita guidata a Palazzo Madama. "Da questo incontro – aveva sottolineato – arriva un messaggio simbolico di pace, proprio in una giornata particolare, il 7 ottobre, secondo anniversario dell’uccisione da parte di Hamas di tanti giovani israeliani che, tra l’altro, facevano volontariato nella striscia di Gaza. Con le tagliatelle battiamo anche i dazi Usa sulla pasta". Per i cento e passa senatori, confluiti ieri al ristorante di Palazzo Madama, gli Apostoli avevano preparato 150 porzioni di tagliatelle tirate in otto ore dalle sfogline Monica e Barbara, e cotto 17 chili di ragù con la ricetta tradizionale.

In un banco Nino Simoni e Giovanni Tamburini hanno affettato una Mortadella Bologna Igp di Villani da 15 chili. A ruba i tortini di tagliatelline portati dal maestro pasticciere Gino Fabbri. "Sono venuto a controllare se Casini avesse mantenuto la parola", è stato il commento ironico di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia. Tra i commensali c’erano anche gli ex ministri Dario Franceschini, Graziano Del Rio e Gianluca Galletti. "La tagliatella è riformista, rivoluzionaria e, comunque, sempre buona", ha sentenziato Marco Lombardo, senatore bolognese di Azione. "Questa iniziativa è un ottimo sistema per promuovere il territorio e le sue eccellenze", gli ha fatto eco Daniele Manca, senatore Pd ed ex sindaco di Imola. "Le tagliatelle, come la mortadella – ha ricordato Gabriele Forni, presidente degli Apostoli – sono il simbolo della tradizione culinaria bolognese. Siamo qui per promuoverle e per tutelarle dagli eccessi dell’overtourism che potrebbero compromettere la loro autenticità".

Nicodemo Mele