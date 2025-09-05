La tela dalle Dolomiti a Bologna. Attribuita a Morandi, diventa un caso

Un quadro mai visto prima, attribuito a Giorgio Morandi, è stato presentato nei giorni scorsi a Cortina d’Ampezzo, ma la sua autenticità è un piccolo giallo di cui sta discutendo in questi giorni. All’Hotel de la Poste, istituzione nel cuore della ’perla’ delle Dolomiti, è stato svelato al pubblico Alberi e montagne, un dipinto datato 1920 che, secondo gli organizzatori, apparterrebbe alla produzione giovanile del maestro bolognese. In quegli anni, Morandi si confrontava con l’estetica metafisica e con i principi del gruppo Valori Plastici, guidato da Mario Broglio. Ed effettivamente è proprio a quest’ultimo che, poco dopo la Grande Guerra, l’artista consegnò 33 opere, tra le quali, secondo alcuni studiosi, potrebbe rientrare anche questa veduta dolomitica.

Il perito grafologo Giuseppe Ranoldi ne avrebbe constatato la genuinità della firma: "Copiare una firma può sembrare facile, ma l’imitazione perfetta è un’altra storia", ha spiegato lo stesso Ranoldi. Accanto alla perizia grafologica, sono stati raccolti ulteriori riscontri. Un’équipe di studiosi – tra cui Maria Martina Corso del CRS Centro Ricerche e Studi di Vicenza, l’architetto Domenico Caterino, Vicente Camero e Vincenzo Corso – ha condotto indagini sull’origine e sulla costruzione iconografica del dipinto. In particolare, a Vincenzo Corso, consulente investigativo, si deve l’identificazione del paesaggio raffigurato: il punto di osservazione corrisponderebbe a Ortisei, con il profilo del Sassolungo a fare da sfondo.

"Una conferma delle frequentazioni dolomitiche – sostiene Ernesto Paleani, perito, ricercatore e autore di un libro interamente dedicato al quadro – arrivata anche dalle memorie di Rimoldi, collezionista e già sindaco di Cortina, che ricordava i soggiorni di Morandi in paese". Tuttavia, l’opera non compare nel catalogo ufficiale redatto da Lamberto Vitali quando Morandi era ancora in vita. Obiezione alla quale Paleani risponde affermando che il ’Vitali’ "non include tutti i dipinti autentici del maestro". E aggiunge: "Oggi l’arte è verificabile con la scienza, un metodo avanzato che supera i vecchi criteri interpretativi. Si auspica che tutte le opere vengano esaminate tramite monografie complete, corredate da indagini, documenti d’archivio, analisi di pigmenti, delle eventuali tracce sottostanti e verifiche ai raggi Uv o infrarossi. Solo le fondazioni familiari, che hanno ereditato documenti scritti e hanno vissuto direttamente con l’artista, hanno l’autorità, in accordo con i proprietari, di valutare scientificamente la genuinità e certificare l’autenticità di un’opera".

E a proposito di autorità, interviene nel dibattito Marilena Pasquali, presidente del Centro Studi Giorgio Morandi: "Da una prima occhiata, purtroppo solo su una foto d’ambiente e non sull’originale, mi sembra un’opera che abbiamo già visto in Comitato e che abbiamo respinto più volte negli anni". Diversa la voce di Elisabetta Brunelli, presidente della Fondazione Giorgio Morandi: "Sono a conoscenza della questione relativa ad Alberi e montagne. Per il momento tutti gli esami compiuti sull’opera stanno fornendo esiti positivi riguardo all’attribuzione a Giorgio Morandi; tuttavia, un giudizio finale arriverà tra qualche mese, quando l’iter sarà completo e quindi concluso". "Ci tengo a precisare – spiega Brunelli – che la Fondazione si limita a mettere in essere professionisti che s’intendono di Morandi, ma ognuno si assumerà i rischi di quanto affermato".