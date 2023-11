La tempesta si scatena prima di ogni spettacolo: è il Sipario d’autore

Un sipario in velluto blu, con luci a led luminose e forti effetti sonori. Sembra di essere a bordo di una nave, nel bel mezzo di un nubifragio o di un temporale. E invece è ‘Energy’, il primo e unico sipario digitale al mondo, che accompagnerà il Duse per l’intera stagione teatrale, fino al 19 maggio 2024. L’opera d’autore è figlia dell’artista Fabrizio Plessi, pioniere delle videoinstallazioni, che, già da ieri sera, ha accolto gli spettatori del teatro, catapultandoli in un’atmosfera naturale. Il sipario, infatti, prende vita prima dell’inizio di ogni rappresentazione, creando una cornice in continuo movimento. Nel buio della sala, suoni e colori ricreano una suggestiva tempesta. "Sul tessuto del sipario sono legati e cuciti insieme, in maniera artigianale, alcuni lampi digitali - spiega Plessi -. Ho cercato di unire l’artigianato alle nuove tecnologie, che insieme danno questo risultato. Una specie di ibrido, capace di umanizzare il sipario, che generalmente funge da diaframma fra il pubblico e l’opera. Questa volta, invece, ho voluto coinvolgere nel sipario l’attenzione degli spettatori".

Uno spettacolo prima dello spettacolo, quindi, che mette le radici nella sala del Duse. "Siamo onorati di ospitare il sipario Energy per questa stagione – commenta Gabriele Scrima, direttore organizzativo del Duse –. Nel 2017, abbiamo iniziato la collaborazione con il Teatro Tuscany Hall, e questo è il quinto sipario d’autore che ospitiamo. Proseguiremo nei prossimi anni questa relazione, perché si tratta di una collezione di sipari in continua evoluzione". Il maestro Plessi entra negli spazi di via Cartoleria, infatti, dopo le opere di Aldo Mondino, Carla Accardi e di Nicola De Maria, alle quali si aggiungono le installazioni di Pino Pinelli e di Luigi Mainolfi. Tutte otto fanno parte della collezione Sipari d’autore di Tuscany Hall di Firenze. "La tradizione di venire ogni anno qui a portare un sipario d’autore è bellissima – confessa Claudio Bertini, responsabile del Tuscany Hall –. La collaborazione con Plessi nasce grazie al gallerista Santo Ficara. Il nostro lavoro è nei teatri, che sono contenitori mobili. Misurarsi con uno strumento quotidiano, come il sipario, che ha una funzione artistica, è stimolante. E Plessi ha raccolto subito questa emozione". La donazione si colloca nei festeggiamenti dei 200 anni del Duse, e questo ’temporale coperto’ rappresenta un regalo in più.

Mariateresa Mastromarino