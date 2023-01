La terza via per attraversare l’Appennino

Prende forma e consistenza la terza via transappenninica fra Bologna e la Toscana. Se la Via degli Dei è il cammino ormai universalmente noto fra Bologna e Firenze, la Via della Lana e della Seta quello che collega il capoluogo emiliano con Prato, la via Francesca della Sambuca punta a imporsi come la strada maestra da percorre e piedi tra Bologna e Pistoia. Il tracciato sul terreno esiste già ed è percorribile, ma per farne una direttrice capace di attrarre numeri rilevanti servono servizi e promozione. A questo scopo è stato convocato un incontro pubblico, rivolto soprattutto agli operatori economici del territorio, per valutare le possibilità di sviluppo e le opportunità. L’appuntamento è per sabato 14 gennaio alle 10 nella sala parrocchiale di Santa Maria Assunta a Riola, in piazza Alar Aalto.

La Via Francesca della Sambuca ha la peculiarità di essere nata completamente dal basso, per iniziativa di associazioni locali e volontari appassionati ed ha l’impronta classica del pellegrinaggio, contando su un legame storico importante fra Pistoia e Santiago di Compostela: nella cattedrale della città toscana è infatti custodita una preziosa reliquia di San Giacomo. L’invito per l’incontro di sabato è firmato dai principali contributori del progetto: Monica D’Atti, Franco Cinti, Nicola Ruo, Silvano Bonaiuti, Paola Razza, Mauro Lenzi, Nicola Giutoli, Maurizio Pini e Francesca Risaliti. "Il cammino ricalca l’antico percorso tra Bologna e Pistoia che i bolognesi chiamavano Via Maestra di Saragozza e i pistoiesi Via Francesca della Sambuca perché portava verso la Francia e passava per Sambuca – spiega Mauro Lenzi del Cai di Porretta –. Più che di un unico percorso dovremmo parlare di un’area di strada". La riapertura è stata un lungo processo iniziato anni fa sul versante toscano e che si è concretizzata con l’intervento, oltre che del Cai locale, della Confraternita di Santiago e delle associazioni ’Amo la montagna’ e ’Le Limentre’.

"Siamo un gruppo di amici e appassionati – sottolinea Lenzi –, ognuno con le sue motivazioni. Tutto il cammino è già segnato con apposite tabelle finanziate dal Cai di Porretta. Presto uscirà una guida cartacea che è già disponibile sul sito ufficiale del cammino con le relative tracce scaricabili. Diverse comitive sono già passate. Fino a Vergato si percorrono soprattutto strade bianche, poi da Riola si seguono le linee del crinale tra Reno e Limentra". La lunghezza è di crica 100 chilometri, percorribili in 4 o 5 tappe. Ma il punto debole è quello dell’ospitalità: "Per questo abbiamo invitato all’incontro associazioni e soggetti privati, per vedere come possiamo migliorare questi aspetti. Più gente collabora e maggiore sarà lo sviluppo per tutti".

Enrico Barbetti