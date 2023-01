La tesi dell’avvocata di Roberto "È tutto già scritto nelle sentenze"

Se per i famigliari delle vittime sui crimini della Uno Bianca c’è una verità che aspetta ancora di essere scritta, per i tre fratelli Savi, all’ergastolo per 24 omicidi, "dietro l’Uno Bianca c’è solo la targa", come disse, in un’intervista rimasta storica, Fabio Savi.

Un concetto che ieri ha ribadito l’avvocato Donatella Di Girolamo, che difende invece l’ex poliziotto Roberto Savi (nella foto): "Pieno rispetto per le dichiarazioni fatte dalle parti civili, perché hanno ogni diritto di pensiero – ha spiegato l’avvocato –, ma penso che la verità processuale sia emersa con le sentenze passate in giudicato. Non credo ci siano misteri irrisolti, ma anzi che la Procura di Bologna nella persona del dottor Giovannini abbia lavorato con molta attenzione, non trascurando alcunché".

La legale, in merito alla circostanza di un nuovo esposto che i famigliari delle vittime sono pronti a presentare, ha ribadito come ci siano "delle sentenze passate in giudicato e per me quella è la verità processuale. Non posso dire che la Procura di Bologna non abbia prestato attenzione a tutti i fatti, basta riascoltare le udienze per capire come ogni particolare sia stato più che sviscerato. In più ci sono state le dichiarazioni confessorie del mio assistito, che la Procura ha vagliato minuziosamente".