La testimonianza di un deportato nel diario di Attilio Romagnoli

Racconto in diretta della testimonianza di un deportato nel campo Mittelbau-Dora nel periodo tra il giugno del 1944 e il luglio del 1945, oggi alle 17,30 nella biblioteca di Zola dove, su iniziativa di Lions international Zola Predosa e di Auser Bologna, è in programma la presentazione del libro di Attilio Romagnoli intitolato ’Per Natale non sarò a casa’. Sopravvissuto anche grazie alla scrittura clandestina, l’autore ha tenuto il diario della sofferenza nel lager. Il racconto è quello del figlio Archimede, che sarà alla presentazione insieme al vice presidente di Auser Bologna Loris Marchesini, al presidente di Aned Bologna Giuliana Fornalè e agli assessori comunali Lidia Pischedda e Daniele Degli Esposti. Evento promosso dal club lionistico di Zola con ricavato del libro destinato ad Auser.