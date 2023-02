La testimonianza di una mamma "Mia figlia è rinata dopo le cure"

di Monica Raschi

Non ricambiava lo sguardo, non indicava le cose, non faceva richieste, era a disagio nei luoghi affollati. Sono stati questi tra i primi segnali che hanno allarmato Virginia (nome di fantasia), 39 anni, residente nel Bolognese per quanto riguarda la sua bambina che, a 18 mesi, non si comportava come tutti gli altri. Virginia poco tempo dopo avrebbe ricevuto la diagnosi: la sua bimba era affetta da disturbi dello spettro autistico.

Come si è accorta che qualcosa non andava?

"La bimba guardava fisso, non ricambiava il nostro sguardo, giocava da sola, prendeva il nostro braccio per indicare le cose, non faceva mai richieste, camminava in punta di piedi, poi dormiva pochissimo e non riuscivamo a instaurare una routine, non c’era il ritmo sveglia-sonno. E non solo".

Cosa altro?

"Nei luoghi affollati era a forte disagio, non riuscivo a portarla a fare la spese, sul carrello si dimenava, era impossibile".

Che cosa ha deciso di fare?

"Ne ho parlato con la pediatra e mi ha detto che ero troppo apprensiva. Ma non ero convinta ed ho fatto una richiesta per una visita neurologica. Era l’estate 2016, siamo stati presi in carico dal neuropsichiatra infantile e c’è stato l’appuntamento al Bellaria con l’équipe di Paola Visconti. Con Francesca Resca sono iniziate le osservazioni della bimba e noi con lei".

Quando è arrivata la diagnosi?

"Il 9 settembre 2016. Abbiamo sperato che fosse un disturbo dell’apprendimento. Poi Visconti e Resca ci hanno detto che c’era il problema".

Qual è stata la vostra reazione?

"Ci sembrava che il mondo ci fosse crollato addosso. Ma abbiamo reagito subito ed ho chiesto cosa potevo iniziare a fare: mi hanno suggerito un libro specifico. Poi ci ha presi in carico Andrea Santi, che ci ha supportati in tutto".

Quale percorso avete fatto?

"Siamo partiti con il programma abilitativo regionale, dal 2017 fino al 2020, con professionisti straordinari".

La bambina come ha reagito?

"Molto bene, ha lavorato tantissimo, andava volentieri agli incontri e tutti i mesi noi avevamo un colloquio con la responsabile, Cristina Cutrone. In pochi mesi un cambiamento radicale".

Ci può raccontare come?

"Ha iniziato a parlare, a fare richieste, a esprimere emozioni. Traguardi incredibili. Il trattamento ora è finito. Facciamo incontri una volta al mese, con il coinvolgimento anche della scuola. Adesso la nostra bambina, che ha 8 anni, è bravissima a scuola, facciamo vacanze, feste. Ora è serena e felice".