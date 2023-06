La Torneria Sdraulig festeggia i primi 60 anni

Festa grande venerdì scorso a Borgonuovo di Sasso Marconi per i primi sessant’anni di attività della Torneria meccanica Sdraulig. Azienda fondata nel 1963 alla Croce di Casalecchio da Onorino Sdraulig e Dino Sarti, poi trasferita nella zona produttiva di Borgonuovo. Oggi alla guida dell’impresa c’è la seconda generazione, con Fausto Sdraulig, che ha condiviso questo traguardo con i dipendenti e le loro famiglie, fornitori e clienti storici in un evento che ha registrato la partecipazione di Roberta Piccinini, presidente nazionale di Cna Meccanica e Sabrina Betti, vicepresidente Cna Bologna. Una ricorrenza che è stata pure l’occasione per conoscere meglio l’attività dell’azienda, con un breve, ma interessante, percorso espositivo che illustra il ciclo produttivo dal materiale grezzo al pezzo finito, con un pensiero rivolto al fondatore.

"Mio padre era di origini friulane- spiega Fausto Sdraulig, figlio d’arte che ha raccolto il testimone e il patrimonio di esperienza e professionalità dal genitore-. Trasferitosi a Bologna con la famiglia ha iniziato a lavorare molto presto facendosi apprezzare per la passione e l’inventiva che metteva nel suo lavoro". Di lì a poco un collega più anziano lo nota e gli propone di mettersi in proprio per aprire insieme un’azienda. L’attività ingrana rapidamente e l’impresa cresce spostandosi in sedi via via più spaziose in grado di accogliere nuova manodopera formata grazie all’impegno dei soci fondatori. Nel 1991 Onorino viene affiancato in azienda prima dalla moglie Valda Aldrovandi e poi dal figlio Fausto che, dopo il diploma di perito tecnico industriale, ha maturato un’esperienza professionale lavorando in due realtà aziendali di grande importanza per la sua formazione nel settore metalmeccanico.

Con l’avvio del ricambio generazionale negli anni successivi arrivano anche importanti investimenti che portano al miglioramento delle tecniche produttive, nella formazione del personale e nella qualità certificata. "La nostra forza- continua Sdraulig sono la serietà e l’elasticità produttiva. Doti e competenze che ci hanno permesso anche di uscire prima di altri dalla crisi del Covid e tornare a realizzare fatturati in significativa crescita". Investimenti in impianti all’avanguardia permettono alla Sdraulig di guardare avanti con fiducia, tanto da programmare l’assunzione di nuovo personale: "Questo è un mestiere che può dare grandi soddisfazioni. Mi piacerebbe che i giovani lo sapessero", conclude il titolare.

