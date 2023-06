La ’torre’ di Flavio Favelli per far parlare i luoghi

di Bendetta Cucci

È la prima ’mossa’ della Commissione di arte pubblica istituita dal Comune lo scorso anno, la posa dell’opera ’Pulpito e altre figure’ di Flavio Favelli in piazza Raviola, davanti al portico condiviso da Accademia di Belle Arti e Pinacoteca. Con tutti i significati che questa installazione site specific già si porta dietro, essendo stata creata da Favelli per non lasciare nemmeno un concetto e un simbolismo per strada: risulta quindi una sorta di catalizzatore di tanti temi urgenti, progetto perfetto per cominciare l’avventura di questa commissione composta da studiosi e professionisti (guidata da Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo) che avranno il compito di decidere su progetti e opere d’arte nello spazio pubblico e sottoporre una strategia complessiva su statue, monumenti, installazioni e dipinti su muri. E che si tratti di un primo ’fuoco’ si capisce dal fatto che starà in piazza Raviola sicuramente per sei mesi, poi si vedrà, perché lo spazio ha già da tempo altre destinazioni che in questo modo vengono sparigliate. La domanda fatidica che è meglio non rivolgere a Favelli è proprio questa: "Ma sarà per sempre?". Intanto resterà per il tempo che riguarda ’RiparAzioni’, progetto culturale ideato dall’Accademia di Belle Arti e fortemente voluto dalla direttrice Cristina Francucci, per il programma Pon Metro 14-20, che ha portato in questa area parecchio "magica ma disagiata" come sottolinea la presidente dell’Accademia Rita Finzi, un’agenda di incontri e avvenimenti ad ampio raggio artistico, e che vedrà la conclusione il primo luglio. Certo la zona non è mai stata così partecipata, anche dai suoi abitanti in un coro transgenerazionale.

Realizzata con componenti industriali e arredi urbani dismessi, quali cisterne e balaustre in ferro battuto, ’Pulpito’ è come uno Speakers’ Corner, quell’angolo degli oratori in Hyde Park che all’inizio della sua apparizione vide anche i discorsi di Marx e Orwell, e naturalmente di tante persone comuni interessate a dibattere sui fatti sociali. Naturalmente, attraverso la testa e le mani di Favelli, il concetto diviene iperbolico e in discontinuità col territorio, articolandosi in una serie di palchi di altezze e dimensioni differenti, sui quali salire e parlare liberamente, facilitando l’interazione con lo spazio circostante, la vita di quartiere e le attività dell’Accademia. A vederlo con occhi bolognesi ricorda anche una torre e la sua decorazione è curiosa e pure in sintonia con gli studi di arte (e di guerra), con un effetto ottico ottenuto con la tecnica pittorica chiamata ’camuffamento Dazzle’, un particolare motivo geometrico di scacchi-bande bianche dipinte sull’opera. Oggi dalle 17 si terrà ’Un posto anche per me’, laboratorio di fumetto.