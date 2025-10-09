La torre Garisenda ‘malata’ torna a muoversi. Il Comune: "Serve più cautela durante i lavori"

La Garisenda, una delle due Torri bolognesi da tempo malata, è tornata a muoversi. Un movimento piccolo, minimo, ma essendo uno dei simboli della città c’è da tenere gli occhi aperti. La Torre, infatti, fa sapere il Comune guidato dal sindaco Pd Matteo Lepore, ha avuto una nuova torsione, di fatto, ’raddrizzandosi’. Un movimento nell’ordine di pochi millimetri, rassicurano da Palazzo d’Accursio, ma resta comunque la preoccupazione per il monumento per il quale nel 2023 era arrivato l’alert sul rischio crolli. Da qui, la Torre è stata ’ingabbiata’, via San Vitale, la strada della Garisenda, è stata chiusa e si sono attivati monitoraggi e analisi, capitanati da un nuovo Comitato per il restauro.

Non sono mancati, poi, negli anni scontri e accuse con la bolognese Lucia Borgonzoni, sottosegretaria leghista, la prima a raccontare sul Carlino le complicate condizioni di salute della Torre citata ben due volte da Dante. Ieri un nuovo aggiornamento sulle condizioni dalla Garisenda sono arrivate dal Comune, alla vigilia dell’incontro tecnico di oggi al ministero della Cultura a Roma. L’amministrazione non vuole fare allarmismi, parla di "rotazione “positiva”", secondo gli esperti, però fa sapere che servirà "maggiore cautela nei lavori di messa in sicurezza". Morale: sarà necessario "un aggiornamento del cronoprogramma", da condividere con il ministero.

Sono iniziate infatti le prime operazioni propedeutiche all’arrivo dei tralicci che vennero usati per la Torre di Pisa per sostenere la ’malata’, tra cui la rimozione dei basoli e la verifica degli impianti sotterranei, come le tubature fognarie. A seguito di questi interventi, fa sapere Palazzo D’Accursio, "i sistemi di controllo e monitoraggio attivi sulla Garisenda hanno rilevato una rotazione della torre verso via Zamboni più marcata rispetto alla deformazione attesa per effetto della temperatura". Un movimento che "si è confermato anche nei mesi successivi". Da qui, serviranno probabilmente più azioni preventive e correttive, col rischio che i tempi possano allungarsi.

Oggi nel summit al ministero il Comune farà presente "le nuove esigenze emerse", e "condividerà l’aggiornamento del cronoprogramma relativo alla prima fase di interventi, rientranti nel quadro dei lavori finanziati dal Pnrr". Borgonzoni "si augura che Palazzo d’Accursio illustri gli interventi da fare in linea con il Pnrr e il cronoprogramma. Perché perdere le risorse ottenute dal ministero sarebbe vergognoso... I tempi biblici del Comune mi preoccupano". Palazzo d’Accursio taglia corto: "Quello che ci sta a cuore è la Torre...".