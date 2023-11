La torre in pericolo. Morandi e Cremonini in campo per la Garisenda

BOLOGNA

La Vespa di Cesare ieri è scesa dai Colli bolognesi fino in centro, sotto la Garisenda che rischia di crollare. Ad aspettarlo sotto i simboli della città c’era un altro simbolo, Morandi. "Te la scrivo io la canzone e la canti tu", ha detto Gianni a Cremonini con un abbraccio, lo stesso che i due testimonial della raccolta fondi chiedono alla città.

Per mettere in sicurezza e per restaurare la Torre che ha i piedi d’argilla serve un’iniezione di risorse di quelle epocali, ecco perché il Comune di Bologna ha lanciato un crowdfunding con testimonial i due cantanti. Finora ci sono 5 milioni di euro da Palazzo d’Accursio e altri 5 dal Pnrr tramite il ministero della Cultura. Non bastano, servirà almeno l’Art Bonus, l’Iban è stato diffuso assieme alla preghiera a imprese e banche: aiutateci. Evocata la possibilità di un concerto insieme, magari al Dall’Ara. "Si può fare, ma dateci tempo. Allo stadio non è mica semplice", ha detto Morandi. "In questa città la musica non si è mai tirata indietro – ha aggiunto Cremonini –, chissà forse faremo un concerto insieme, ma non è qua che lo possiamo decidere. Io sono a disposizione".

Occorrerà coinvolgere anche altre star, pure a livello internazionale. "Sentiamo da sempre il dovere di festeggiare Bologna quando è il caso di festeggiarla – ha puntualizzato Cesare – e di difenderla e proteggerla nel momento cui è ferita o ha bisogno di protezione". La notizia dell’allarme sulla Garisenda "da cittadino è stata scioccante", ma la reazione immediata è stata quella di "trasmettere quella coesione che a noi bolognesi appartiene di natura". Morandi: "Bologna è nel cuore di ognuno, tutti possono fare un piccolo gesto, anche con pochi euro se uno non può di più, per il nostro centro storico unico in Europa". Infine il sindaco Matteo Lepore: "I soldi serviranno anche per curare l’altra torre, l’Asinelli, che non è in pericolo, ma che è pur sempre un edificio medievale. Donate, con le risorse dei privati saremo più agili".

Paolo Rosato