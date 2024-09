La Torre Prendiparte si svela. Un libro tra storia e ricordi

Un viaggio tra i segreti della Torre Prendiparte è quello in cui verrà trasportato il lettore del primo libro scritto dal proprietario Matteo Giovanardi e da Matilde Orsi ’Alla scoperta della Torre Prendiparte di Bologna’, che verrà presentato oggi alle 18.30 all’istituto Diocesano per il sostentamento del clero (proprio adiacente alla Torre) dai due autori, in dialogo con l’attore e regista Matteo Belli e con l’editore Paolo Emilio Persiani.

Giovanardi, che cosa l’ha portato a scrivere questo volume?

"Per me questa è la prima volta: ho sentito la responsabilità di divulgare ciò che in ventidue anni ho vissuto alla Torre: ho raccolto una vasta aneddotica e numerosi approfondimenti, che non volevo andassero perduti. Questo non vuol dire che smetterò di occuparmene, ma non sono le mie memorie, anche perché la Torre è una palestra per le gambe, ma soprattutto per lo spirito".

Il libro è diviso in tre sezioni… "Sì esatto: la prima è scritta da Matilde Orsi, dottoressa in lingue e culture europee che si occupa della divulgazione turistica legata alla torre, ed è dedicata all’impressione che la Prendiparte suscita in chi la visita per la prima volta. La parte centrale riassume invece la storia della Torre, cominciando dalla famiglia Prendiparte, la costruzione, i diversi usi che ha ricoperto nel corso degli anni, fino ad oggi".

E la terza?

"È quella del... ’gossip’: racconto di quando mio papà decise di comprare la torre, di quando poi me l’ha regalata, e dei sette anni in cui ho abitato lì. Poi ancora di quando ho iniziato a ospitare la gente: ci sono mille storie da raccontare".

Ne ha alcune che ricorda più di altre?

"Una volta una ragazza mi chiamò per un pernottamento, fu molto scrupolosa sui dettagli, i colori dei tovaglioli, il tipo di candele per la cena e così via. Per curiosità le chiesi se fosse un compagno speciale quello a cui dedicava l’esperienza, e lei mi disse ’ah ma io non vengo’. Era il regalo che stava facendo ai suoi genitori per le nozze d’argento, mi ha emozionato".

Quali sono invece, gli aspetti storici più interessanti?

"Il fatto che è nata come fortezza per mettere in fuga i nemici, mentre che invece oggi la sua funzione è quella di accogliere più persone possibili. Inoltre vi è la sala delle carceri, dove vi sono ancora i graffiti lasciati dai detenuti dell’ex carcere dell’arcivescovado, che sono stati studiati e restaurati. Dal punto di vista storico è l’ambiente più interessante di tutta la torre".

Alice Pavarotti