La Tosca dell’Orchestra Senzaspine. Ussardi: "Un’opera-monumento"

Ribellione, anticonformismo, libertà. Temi che rendono vitale la storia di Tosca, il capolavoro di Giacomo Puccini, che l’Orchestra Senzaspine mette in scena questa sera (ore 21) e domenica (ore 16) al Teatro Duse. Replica il 22 ottobre (ore 20.30) al Teatro Stignani di Imola. Sul palco anche il Coro Armonici Senza Fili. Laura Stella è Tosca. Con la direzione del Maestro Tommaso Ussardi, l’opera, prodotta dal Teatro Fanin, rievoca l’appassionante avventura umana della cantante Flora Tosca che nell’800 si oppone alle convenzioni, pur di non piegarsi alla brutalità della politica.

In un intreccio sempre più drammatico tra le passioni e le regole spietate del potere, Puccini ha composto una partitura senza tempo che l’ensemble bolognese interpreta con il rigore di una formazione che, a dimostrazione delle sue qualità artistiche, ha ottenuto di recente dal Ministero della Cultura il prestigioso riconoscimento di ‘Orchestra territoriale’. Una versione, quella che verrà rappresentata al Teatro Duse, affidata alla regia di Salvatore Sito, che ha ideato un allestimento scenico basato sulla forte capacità suggestiva e evocativa della pittura.

Saranno infatti delle grandi tele a scandire la successione degli avvenimenti, sottolineando ed esaltando la vastità dei sentimenti tracciati in musica da Puccini per arrivare al cuore degli spettatori. "La tela, racconta Sito, risulta essere l’elemento predominante, e i personaggi si muovono su di essa come a voler comporre un passo alla volta il disegno dell’autore, in un percorso che si sviluppa dall’espressionismo fino a un razionalismo di stampo contemporaneo".

Ognuno dei tre atti del melodramma sarà caratterizzato da un quadro, scelto tra i lavori che fanno parte della storia dell’arte. Si inizia con la Madonna di Munch, che narra quanto provocatorio sia lo spirito degli artisti, come Tosca e l’uomo di cui è innamorata e per il quale lotterà, Mario Cavaradossi. Si prosegue con un omaggio alla Danae di Klimt, che per il regista riflette alla perfezione l’opulenza di Palazzo Farnese a Roma, luogo centrale nello svolgimento della trama e si finisce nel terzo atto con Gli Amanti di Magritte che accompagna l’epilogo tragico. "Questa opera – dice il direttore Tommaso Ussardi– è un monumento, una partitura di grande complessità, pathos e intensità, una scrittura ricchissima dal punto di vista melodico, armonico, timbrico, che cercheremo di colorare e valorizzare con tutte le nostre capacità".

Questa sera alle 20, al bar Satyricon del Teatro Duse, è previsto un intervento a cura di Deborah Casale per presentare le attività della Casa delle Donne di Bologna. Informazioni e biglietti, mail biglietteria@senzaspine.com Tel. 39 375 694 2298.