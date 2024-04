La Tradisan festeggia 15 anni e cerca nuovi volontari

E’ un bilancio positivo quello fatto segnare nel 2023 da Tradisan, l’associazione di volontariato che si occupa del servizio di trasporto di disabili e anziani del Comune di Castel San Pietro. A comunicarli è stato il presidente Giuseppe Pasotti. Nell’anno 2023 sono state trasportate oltre 13mila persone (13.356), con una media di 51 al giorno, dando risposta a 10.494 richieste giunte dai cittadini tramite il Comune. I 24 volontari che operano per l’associazione, e che prestano quotidianamente servizio dalle 6,30 alle 19,30, hanno percorso un totale di 119.897 chilometri, corrispondenti a una media di 461,54 al giorno. Un’altra notizia positiva riguarda l’imminente arrivo di un nuovo automezzo offerto da due cittadine castellane che di recente avevano usufruito del trasporto di Tradisan. Il nuovo mezzo si aggiungerà ai sei già assegnati all’associazione dall’amministrazione comunale.

Palpabile la soddisfazione del presidente a commento dell’assemblea dei soci, che ha speso parole soprattutto per chi gratuitamente fornisce il proprio operato. "Ringrazio molto i volontari per l’impegno che dimostrano quotidianamente in questo servizio di grande valore per la comunità. Un servizio per il quale anche l’Amministrazione si è impegnata economicamente negli anni, per garantire il ricambio dei mezzi, necessario per effettuare i trasporti in sicurezza, un’attenzione importante nei confronti dei volontari dell’associazione e soprattutto della comunità più fragile". Nel corso dell’assemblea è stato anche confermato all’unanimità il consiglio direttivo composto dal presidente Giuseppe Pasotti, il vicepresidente Bartolomeo Monari, il segretario Guido Baldazzi, i consiglieri Renzo Baroni, Maurizio Cavalieri e Paride Quaranta, con le riserve Livio Gasperini e Novello Bona.

Per sabato 15 maggio, intanto, è stata organizzata una festa alla Bocciofila di Osteria Grande per brindare ai suoi primi 15 anni e accogliere eventuali nuovi volontari (051 941919).