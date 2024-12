La tradizionale festa degli Elfi e le letterine per Babbo Natale

Si accendono sabato prossimo a Casalecchio le Mille luci di casa: il cartellone di appuntamenti per le festività in programma nella cittadina sul Reno dove hanno già aperto i mercatini di Natale in piazza del Popolo. Nello stesso spazio sabato la tradizionale festa degli Elfi con il lancio delle letterine per Babbo Natale, l’accensione dell’albero e del presepe, con l’accompagnamento dell’esibizione musicale del coro Monte Pizzo di Lizzano in Belvedere. Evento è promosso dal Comune e organizzato da Avis Casalecchio e Casalecchio Insieme Pro Loco.