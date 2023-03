La tradizione bolognese nella Sorbetteria "Una passione nata quando ero bambina"

Intervista con Marina Marchiori che, con determinazione e amore, gestisce la Sorbetteria Castiglione.

Come è nata la sua passione? "Sin da piccola il mio grande sogno era fare la pasticciera. Dopo le medie ho seguito un corso professionale di due anni. Il mio esaminatore all’esame, che aveva la gelateria più storica di Bologna in via Castiglione, ’Pino’, mi prese a lavorare con lui".

Da quanti anni è aperta la "Sorbetteria Castiglione"?

"Era un’antica pasticceria di nome Benfenati, fondata nel 1936. L’8 dicembre 1994 l’ho comprata e vi ho messo dentro la produzione del gelato. Il suo nome deriva dalla localizzazione via Castiglione".

Quanto tempo ci vuole per produrre un gelato?

"Più di 24 ore: metto tutti gli ingredienti, lo pastorizzo, lo faccio raffreddare e lo metto in frigo per almeno 24 ore per la maturazione degli aromi".

Il segreto del successo del vostro gelato?

"L’ingrediente più importante è la passione".

Da cosa nasce l’ispirazione per inventare nuovi gusti?

"Dalla curiosità e dalla creatività".

Qual è il gusto più particolare che avete preparato o assaggiato?

"I gusti più particolari sono quelli richiesti dagli chef: ad esempio trasformare in gelato dei peperoni, la realizzazione di un gelato al gorgonzola oppure al cioccolato fondente con bacon".

C’è un gusto che avete testato e mai venduto?

"Sì. Il più recente è il Keto, un gelato altamente proteico, sul quale ho lavorato per due mesi".