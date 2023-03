La tragedia di Cutro Decine di persone si autodenunciano

La manifestazione-provocazione per denunciare quanto successo a Cutro e spingere sull’acceleratore della sensibilizzazione ha avuto un buon riscontro in città. Un centinaio di persone ha infatti firmato in piazza Roosevelt il modulo di autodenuncia per dire ‘Sono Stato, io’, un modo per attirare l’attenzione sul tragico naufragio, costato la vita a una novantina di migranti, e soprattutto sulla catena delle responsabilità che ancora non è del tutto emersa in relazione ai drammatici fatti avvenuti sulla costa del Crotonese. La manifestazione è stata allestita in contemporanea in altre dieci piazza d’Italia. Al banchetto di piazza Roosevelt c’erano gli attivisti di Mediterranea.