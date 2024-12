La tragedia di una coppia. Un biglietto e due colpi di pistola: "Siamo malati, questa non è vita"

ALTEDO (Bologna)

"Quella che stiamo vivendo non è vita. Non si può vivere così. Le nostre giornate sono ormai interamente condizionate dalla precarie condizioni di salute in cui viviamo". Sono parole struggenti, l’incipit di una lettera lasciata in casa da Luciano Baraldi e Marina Bassoli. I due coniugi, rispettivamente di 71 e 64 anni, sono stati trovati morti, ieri mattina, nella nebbiosa pianura alle porte di Bologna. Un omicidio-suicidio figlio della disperazione per il deteriorarsi delle condizioni di salute della donna, affetta da una malattia degenerativa e ormai quasi immobilizzata.

Stando alle prime informazioni, verso le 6 del mattino, il 71enne avrebbe ammazzato la moglie con un colpo di pistola per poi togliersi la vita. A dare l’allarme è stata un’infermiera del 118. La professionista dell’Asl, proprio ieri mattina, verso le 8.30, aveva appuntamento con i coniugi nella loro villetta di mattoni, per prestare, come avveniva spesso, alcune cure domiciliari alla moglie malata. Ieri era la volta di un prelievo di sangue. Al suo arrivo, però, nessuno dei due coniugi ha risposto al citofono. L’infermiera non si è insospettita subito, tanto che, notando che la porta di casa era socchiusa, ha pensato che i pensionati le avessero sentito il campanello e avessero aperto. A quel punto l’infermiera si è decisa ad entrare in casa facendo la tragica scoperta. Baraldi e la Bassoli erano riversi in salotto, sul divano. Due i colpi di pistola: uno dritto al petto di lei, l’altro alla testa del 71enne. Immediata la chiamata ai carabinieri. Sul posto, in pochi minuti, c’è stato un grande dispiegamento di forze dell’ordine: i militari, sia della locale stazione di Altedo che della Compagnia di Molinella, capitanata da Tommaso Marizza, e con loro anche una squadra del Sis, la sezione scientifica del Nucleo Investigativo. La dinamica è parsa subito molto chiara alle forze dell’ordine che hanno categoricamente escluso il coinvolgimento di terzi: l’uomo ha sparato alla moglie con un revolver, regolarmente detenuto, per poi usarlo contro se stesso.

A rendere ancora più chiari i contorni di questa tragedia familiare, la lettera lasciata dalla coppia in cui si spiega la decisione di porre fine alle proprie vite a causa delle sempre più gravi condizioni di salute in cui versava la donna, affetta da una malattia degenerativa, e della sofferenza del marito nel vedere la moglie vivere con questo dolore costante, destinato, peraltro, a peggiorare.

Il pm di turno, Marco Imperato, giunto sul posto in tarda mattinata, ha disposto l’autopsia su entrambi i corpi. Sconvolto il primo cittadino di Malalbergo, Massimiliano Vogli: "Mi stringo al dolore dei parenti e degli amici dei due coniugi, in particolare dei genitori anziani e della sorella di lei. Conoscevo il marito poco più che di vista, ma è sempre stato una persona corretta ed educata. Non mi risultano problemi economici, ma solo questioni di salute molto pesanti della moglie. Purtroppo una tragica fine, non preannunciata, da quel che ne so, ma che nessuno ha il diritto di giudicare".

Pare, da quanto raccontano alcuni cittadini, che i due coniugi da anni uscissero solo per sbrigare qualche commissione e che negli ultimi tempi lei si fosse aggravata e lui apparisse sempre più stanco e provato. I due, da quanto risulta, non sono mai stati seguiti dai servizi sociali, bensì solo dai servizi Asl per le cure domiciliari della Bassoli.