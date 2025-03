La trattoria degli animali. Spettacolo per l’Ant

Sabato 5 aprile, la compagnia teatrale ’Gli amici del veterinario’ mette in scena al Teatro consorziale di Budrio ’La trattoria degli animali’. Lo spettacolo è ambientato in un convento, oramai caduto in disgrazia, dove un frate esegue le varie attività consigliato dagli animali che deve accudire. Il tutto di nascosto dalla Badessa che vorrebbe intromettersi nella gestione del convento. Riusciranno Fra Tino e i suoi animali a risollevare le sorti del convento? L’inizio dello spettacolo è alle 21. L’incasso di questa iniziativa, al netto delle spese, verrà devoluto all’Ant. Biglietti in vendita all’Ant Budrio in piazza Mafalda di Savoia, 3. Tel.051.800.387