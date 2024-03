La tredicesima porta: il grande mistero murato. Un elemento unico da scoprire e apprezzare

Contrariamente alla credenza popolare che la nostra adorata città abbia solo 12 porte, in realtà ce n’è una segreta, la numero 13. Essa sorgeva in corrispondenza del Pratello e venne chiusa nel 1445. Recenti scoperte, grazie a un manoscritto dell’Archivio Segreto Vaticano ritrovato da Rolando Dondarini, professore dell’Università di Bologna, hanno svelato la vera natura di questa porta nascosta: non una semplice postierla, cioè una porticina secondaria a lato delle mura della città, ma una porta vera e propria. La storia della sua chiusura ruota intorno alla figura di Annibale Bentivoglio, un signore di Bologna del XV secolo e figlio del famoso Antonio Galeazzo Bentivoglio. Annibale entrò in contrasto con le famiglie dei Cannetoli e dei Ghisilieri, che organizzarono un’imboscata per ucciderlo. La morte di Annibale, avvenuta il 24 giugno 1445, scatenò una violenta rivolta, che vide prevalere i bentivoleschi. Per vendicare l’assassinio del loro signore, i bentivoleschi decisero di murare la porta attraverso cui i Cannetoli erano fuggiti. Questo gesto non solo punì i colpevoli, ma servì anche a commemorare il vile delitto. Questa antica porta, sebbene dimenticata da molti, rimane un elemento unico della storia bolognese, pronto a essere scoperto e apprezzato da coloro che cercano di svelare i segreti nascosti della nostra città!

In redazione la classe 2B: Giacomo B., Leonardo B., Lorenzo B., Gabriel Alessandro B. R. , Carolina C. , Lorenzo C. , Matilde D., Thomas D. F., Andrea D. G., Francesco G., Lavinia G., Francesco M., Sofia M., Marco M., Nicole N. T., Flavio P., Sara R., Melissa S.