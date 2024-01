La truffa delle Borse di studio. Documenti falsi per ottenerle. Coinvolti più di 300 studenti

I documenti falsificati erano identici agli originali. E permettevano agli studenti stranieri di accedere alle borse di studio erogate dall’Er.go, in parte finanziate anche con fondi del Pnrr, senza averne i requisiti. Trecentododici gli universitari, per lo più pakistani, iscritti agli atenei dell’Emilia-Romagna che hanno giovato del sistema fraudolento messo in atto da cinque soggetti - quattro pakistani e un turco, non in concorso tra loro - adesso indagati dalla Guardia di Finanza. Nei guai anche un agente immobiliare, che avrebbe fornito ai cinque indagati contratti d’affitto di ignari studenti da falsificare. I cinque, tre dei quali ex iscritti dell’UniBo, sono accusati di aver fatto ottenere, in maniera illecita, l’indebita assegnazione di borse di studio per circa un milione di euro ai loro ‘clienti’: studenti che pagavano, per la commissione, una percentuale pari al 5 o al 10% della cifra loro stanziata da Er.go (dai 300 ai 600 euro per ciascuna domanda presentata).

Sono stati i militari del Primo Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza a scoprire il sistema fraudolento, a seguito della segnalazione, da parte dell’Er.go, di anomalie riscontrate nelle richieste presentate tra il 2018 e il 2021. In particolare, stando a quanto ricostruito dagli investigatori delle Fiamme gialle, i cinque ‘intermediari’ indagati, tutti residenti a Bologna e che lavoravano in concorrenza tra loro, avrebbero falsificato la documentazione che i connazionali appena iscritti ai corsi dovevano allegare alle istanze per ottenere il sussidio economico. In alcune circostanze è stata riscontrata la materiale contraffazione delle attestazioni consolari relative alla certificazione dell’Isee estero, ossia delle famiglie nel Paese d’origine, attestazioni disconosciute dallo stesso Consolato del Pakistan.

Non solo. Sempre allo scopo di ottenere borse di studio sempre più alte, gli intermediari avrebbero allegato alla documentazione presentata all’Er.go anche contratti d’affitto ‘fantasma’: in sostanza, gli indagati avrebbero falsificato atti di locazione reali all’insaputa degli ignari affittuari, inserendo i nomi dei loro ‘clienti’. E, stando agli accertamenti della Finanza, sarebbe stato un immobiliarista bolognese a fornire ai cinque i contratti ‘genuini’ che venivano poi modificati ad arte.

Dai controlli svolti, sono stati individuati anche alcuni monolocali di pochi metri quadrati nei quali, dai contratti d’affitto contraffatti, risultavano convivere oltre dieci tra studenti e studentesse: in realtà, i giovani stranieri venivano ospitati da amici e conoscenti a titolo gratuito. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno permesso di individuare 312 studenti che avrebbero giovato di questo sistema: 9 iscritti all’università di Ferrara, 7 a quelle di Modena e Reggio Emilia, 18 a Parma e i restanti a Bologna. Sarebbero stati gli stessi indagati a suggerire ai connazionali di scegliere l’Alma Mater, proprio perché le borse di studio erogate dall’università bolognese erano più alte che altrove.

Grazie al lavoro della Finanza, frutto di un protocollo stipulato con gli atenei, è stato possibile bloccare l’erogazione di finanziamenti per quasi 400mila euro e ottenere la restituzione di oltre 200 mila euro.