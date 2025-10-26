"La tua luce brillerà per sempre". L’abbraccio di due comunità alla famigia del piccolo Rayan

"Anche se non sei più con noi, la tua luce non smetterà mai di brillare". Una luce che non si spegne, ma continua a splendere nel cuore e nei ricordi di chi, ieri pomeriggio, si è ritrovato a Minerbio per dare l’ultimo saluto a Rayan Murrizi, il bimbo di sette anni morto in un tragico schianto frontale a Lovoleto di Granarolo. Una luce che "emanava sempre con il suo splendido sorriso", sussurra qualcuno tra le lacrime, lasciando un biglietto tra l’infinita distesa di fiori colorati che hanno vegliato il piccolo nel suo ultimo viaggio. Già nel tardo pomeriggio, in tantissimi si sono raccolti a pochi passi dalla chiesa di Cà de Fabbri, in un momento di ritrovo che ha stretto la comunità in un unico e lungo abbraccio.

Qualcuno si avvicina stringendo fra le mani un fiore o portando con sé un disegno che ritrae Rayan tra le stelle o nel suo amato campo da calcio. Mentre qualcun altro rievoca a voce alta un ricordo, come per custodire attraverso le parole il segno indelebile che il piccolo ha lasciato nelle vite di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene. Poi, un lungo applauso in sua memoria, poco prima che un mazzo di palloncini bianchi e azzurri si alzasse lentamente in cielo, sprigionandosi nell’aria. "Siamo ancora tutti sconvolti e addolorati per questa immensa perdita, che lascia un vuoto incolmabile – sussurra uno dei presenti –. Non lo dimenticheremo mai e ci manca già tantissimo. Davanti a queste tragedie non ci sono parole che possano consolare, ma solo un profondo dolore". Poco dopo, la folla si è riunita al cimitero di Minerbio per l’ultimo saluto, in un abbraccio che come un filo invisibile ha legato i cuori di un’intera comunità.

Una comunità che "continua a stringersi con tutta la sua forza e con immenso affetto alla famiglia del piccolo Rayan – spiega la sindaca di Minerbio, Roberta Bonori –. Rimarremo sempre al loro fianco, per ogni necessità, dalla più piccola fino a quella più grande". Così anche il sindaco di Granarolo, Alessandro Ricci, che ha sottolineato come "in queste situazioni non esistano parole", ricordando poi l’abbraccio e la vicinanza costante delle comunità ai genitori e ai parenti del piccolo.

Giorgia De Cupertinis