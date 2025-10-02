La Ue promuove le azioni di contrasto della peste suina in Emilia-Romagna

Una valutazione positiva della gestione della peste suina africana. È l’esito dell’audit che gli ispettori dell’Unione europea hanno tenuto in Italia: le ispezioni hanno toccato prima la Lombardia (18-22 settembre) e poi l’Emilia-Romagna (22-25 settembre). Ne dà notizia la stessa Regione Emilia-Romagna. L’audit ha evidenziato una strategia di controllo nazionale della malattia più chiara e definita rispetto alle ispezioni del 2023, grazie al coordinamento della nuova struttura commissariale. Gli ispettori Ue hanno apprezzato il coordinamento tra Servizi veterinari e Polizia provinciale, la consapevolezza dei cacciatori sulle regole previste dalle ordinanze commissariali, la gestione della tracciabilità delle carni e i controlli di biosicurezza negli allevamenti. Durante l’audit in regione sono state visitate due case di caccia nel piacentino e parmense, un macello industriale di Parma e gli uffici dei Servizi veterinari di Parma e Piacenza, senza che fossero riscontrate non conformità. "Un risultato che testimonia l’impegno e la responsabilità diffusa lungo tutta la filiera", dicono gli assessori regionali Massimo Fabi (Politiche per la Salute) e Alessio Mammi (Agricoltura). La Regione ha messo in campo quattro bandi per 11,1 milioni di euro che hanno sostenuto oltre 150 aziende nella realizzazione di azioni per la biosicurezza.
CronacaLa Ue promuove le azioni di contrasto della peste suina in Emilia-Romagna