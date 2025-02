"La Uno Bianca non ha ancora spiegazioni"

"Sono passati 37 anni ma quella mattina la ricordiamo tutti distintamente: l’esplosione, le sirene, il dolore, gli interrogativi che a distanza di tanto tempo non hanno ancora avuto risposta adeguata". Sono le parole con le quali ieri mattina Matteo Ruggeri, sindaco di Casalecchio, ha dato il via alla semplice cerimonia di commemorazione dell’uccisione della guardia giurata Carlo Beccari che, a 26 anni, il 19 febbraio 1988 nell’espletamento del suo dovere presso il supermercato Coop in via Marconi, fu ucciso dai componenti della Banda della Uno bianca. Una ricorrenza ancora ben sentita dai casalecchiesi, che ieri sono intervenuti numerosi alla cerimonia che si è svolta nel giardino del supermercato Coop, dove la banda guidata dai fratelli Savi uccise la guardia giurata, lasciando orfana la figlia Veronica, anche lei presente ieri mattina, che all’epoca del fatto aveva tre anni.

Al suo fianco la ex presidente dell’associazione dei famigliari delle vittime della Uno Bianca, Rosanna Zecchi, che pochi mesi fa lasciato la presidenza al suo vice, Alberto Capoluongo, insegnante di lettere in pensione, figlio di Pietro, carabiniere in pensione ucciso durante l’assalto all’armeria di via Volturno a Bologna. "Questi banditi hanno fatto cose inaudite: 23 morti, più di cento feriti, sette anni e mezzo di terrore, e tutto questo ancora oggi non ha spiegazioni plausibili. Qui a Casalecchio la Uno Bianca era all’inizio di una scia criminale che non si può dimenticare", ha esordito Capolungo di fronte ai rappresentanti dei Comuni e delle forze dell’ordine, di Prefettura e Questura, Carabinieri e Polizia locale e Polizia di Stato, oltre che ai colleghi de La Patria della quale Beccari era dipendente. Lo stesso presidente ha poi ricordato che nei prossimi giorni a Zola si svolgerà la cerimonia in ricordo di un’altra vittima: Massimiliano Valenti.

"C’è una totale sproporzione tra quello che è avvenuto e i mezzi usati – ha proseguito Capolungo –. Una storia che per la sua durata e gli effetti non si può dimenticare, e questa gente, questi criminali, ci devono ancora rendere conto del perché hanno fatto tutto questo".

Gabriele Mignardi