La Val di Zena fa festa Mille in sella alla bici

Grande successo, ieri mattina, per la seconda edizione del Val di Zena Bike Day. Per due ore un migliaio di ciclisti di ogni età si sono assiepati in Val di Zena tra i territori di San Lazzaro e Pianoro per la manifestazione ludico-sportiva organizzata dalla Città Metropolitana. E quest’anno, a differenza dell’edizione scorsa, non ci sono stati ‘ostacoli’ da superare: nessun atto vandalico, infatti, è stato messo in campo per rovinare la festa ai ciclisti. Le puntine da disegno disseminate sul percorso asfaltato rimangono, dunque, un cattivo ricordo dell’anno scorso e, purtroppo, anche della tappa della Dieci Colli di una settimana fa. Questo appuntamento era il primo delle cosiddette Domeniche ciclabili promosse da Territorio Turistico Bologna-Modena, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna in collaborazione con eXtraBO e Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

Al Parco delle Querce c’era un primo punto ristoro con prato ombreggiato e impianti sportivi. C’è chi ha noleggiato le biciclette e chi, invece, ha voluto partecipare con il proprio mezzo a due ruote. In prima linea, anche quest’anno, Mattia Santori, consigliere comunale a Bologna con delega al turismo con il coordinamento della Destinazione Turistica Metropolitana, e Simona Larghetti, consigliera metropolitana con delega alla Mobilità ciclistica e al Progetto bicipolitana. A margine del Val di Zena Bike Day la consigliera Larghetti ha dichiarato orgogliosa: "È stata una incredibile soddisfazione vedere bambine e bambini di pochi anni arrivare in autonomia fino a Zena. Più di 1.000 persone hanno pedalato per uno dei territori più belli che abbiamo". Larghetti ha, poi, aggiunto: "Abbiamo investito in una Ciclovia lungo la Val di Zena, ma, nel frattempo, questi eventi servono ad aprirla veramente a tutti e tutte, in totale sicurezza. Quest’anno per fortuna solo una grande festa, senza polemiche. Speriamo sia l’inizio di un modo diverso di creare economia e sviluppo locale". C’è anche chi ha voluto personalizzare la propria bicicletta con tanto di cassa per la musica e un box di legno: l’Officina Anti Puntine. Disavventura per un ciclista di 49 anni ieri pomeriggio a Loiano, lungo la pista Downhill in via Simiani. L’uomo, finito fuori pista, è stato recuperato con l’elicottero da vigili del fuoco e soccorso alpino e trasportato in ospedale.

Zoe Pederzini