La Val di Zena prova a ripartire. Riapre la Scuolina di Botteghino

Si stanno muovendo pedine importanti per il futuro della Val di Zena. Sono 3.707 le firme raccolte dal locale comitato che verranno consegnate al presidente della Regione e al commissario Curcio. Così il portavoce del comitato Pietro Latronico: "La comunità ha deciso di alzare la voce. In pochi giorni sono state raccolte quasi 4mila firme, un chiaro segnale dell’urgenza e della partecipazione attiva dei cittadini. Le firme, raccolte su 296 moduli, testimoniano il profondo legame della popolazione col territorio e la volontà di essere ascoltata. La nostra valle è da troppo tempo trascurata. Vogliamo risposte, vogliamo azioni concrete. Non possiamo più tollerare l’immobilismo di certi enti". Le sottoscrizioni non provengono solo dai residenti, ma anche da cittadini della Città Metropolitana e di altre zone, che hanno voluto esprimere solidarietà e sostegno alla causa. Latronico conclude: "Le firme saranno consegnate domani (oggi, ndr) alle 12.30 all’ufficio Protocollo della presidenza della Regione, alla presenza di una delegazione del comitato. Il 5 giugno, alle ore 14, si terrà l’incontro col commissario Fabrizio Curcio, durante il quale tutti i comitati della Regione porteranno le proprie istanze alle istituzioni. Ora tocca a loro. Le istituzioni devono rispondere con la stessa determinazione che ha dimostrato la nostra comunità. Ci devono ascoltare".

Intanto, nei giorni scorsi, un grande segnale positivo è giunto da Botteghino di Zocca, nel cuore della Val di Zena pianorese devastata dalle alluvioni. Come annunciato dal Parco Museale: "Ha riaperto la scuolina di Botteghino. Dopo i tragici eventi della scorsa alluvione, dopo mesi e mesi di lavori e impegno colossale di tutte le volontarie e volontari del Parco, e di tanti enti che credono in questo progetto di riqualificazione culturale, questi spazi sono tornati a risplendere di una luce, di una bellezza e di una energia che porta nuovamente speranza in questi territori tanto colpiti". Così il sindaco Luca Vecchiettini: "Come amministrazione siamo davvero grati al Lions Club e a tutte le associazioni che nella Scuolina trovano spazio. Un luogo fortemente colpito dalle alluvioni che ha saputo, grazie alla tenacia di tanti volontari, rialzarsi e riscoprirsi luogo di ritrovo, di creatività, di solidarietà. Un ringraziamento speciale va a Massimo Paganini e a tutta l’associazione Parco Museale della Val di Zena, che quotidianamente animano questo luogo, cuore pulsante dell’intera valle. Siamo felici di sapere che in una frazione, il Botteghino, che ha ancora tanto bisogno di vicinanza e di risposte concrete, ci sia uno spazio in cui poter stare assieme e sognare un futuro più bello e generoso". Il Lions ha acquistato le paratie per la messa in sicurezza dell’area e il Comune ha stanziato 2mila euro di materiale con cui i volontari hanno fatto tutta la manutenzione straordinaria.

Zoe Pederzini