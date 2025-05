La Valle dei Fiori dona 400 rose ai bambini

La Valle dei Fiori rinnova il suo impegno nel valorizzare non solo lo spazio urbano, ma anche i valori spirituali e civici legati alle tradizioni del territorio. Saranno circa 400 le rose recise, di colori misti, che domenica 18 maggio verranno donate ai bambini che si

presenteranno alle Grazie di Curtatone, in provincia di Mantova, per un gesto di devozione in occasione del mese mariano. L’iniziativa, con il sostegno del Comune e la collaborazione del rettore del santuario Don Giovanni Lucchi, prevede alle 10.30 la benedizione delle rose da parte del sacerdote, appena prima della messa. I piccoli partecipanti porteranno poi i fiori all’interno del santuario, deponendoli ai piedi dell’altare in appositi vasi. Saranno presenti anche il sindaco e presidente della Provincia, Carlo Bottani, e altre

autorità locali. "È un’iniziativa che facciamo con devozione – spiega Ugo Orlandelli, titolare della Valle dei Fiori – Le rose saranno benedette da Don Giovanni e i bambini le porteranno

davanti all’altare: è un modo per far loro scoprire il santuario nel mese mariano, insegnando il valore della partecipazione". L’azione di domenica si inserisce in un più ampio percorso di

abbellimento del borgo. "Vogliamo educare i più piccoli al rispetto per

l’ambiente – sottolinea Orlandelli – L’amore per il verde si coltiva fin da piccoli, anche con gesti così semplici".