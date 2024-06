La Vanoli Cremona ha scelto Tajion Jones

La Vanoli Cremona mette le mani su Tajion Jones. Ecco un nuovo esterno per Demis Cavina, 196 centimetri di puro atletismo con 15.4 punti, 3.4 rimbalzi e 1.5 assist di media in Fiba Europe Cup in maglia ZZ Leiden, Olanda. "Ho parlato con coach Cavina (nella foto) e mi ha fatto molto piacere la sua idea di lavoro su di me per aiutarmi a migliorare ulteriormente come giocatore" le sue parole. Un passo in avanti per il giocatore, che sbarca in uno dei tre massimi campionati d’Europa con Spagna e Turchia, un primo inserimento tra gli americani in casa Vanoli Cremona dopo giovani come Federico Poser, Luca Conti e Federico Zampini. Intanto si lavora alla conferma di Corey Davis, solo 8 gare con Cremona ma decisive per la salvezza. La dirigenza avrebbe anche tentato l’assalto a Guglielmo Caruso, che tuttavia dovrebbe restare nel roster di Olimpia Milano.

Alessandro Luigi Maggi