La vedova del volontario Auser dona un mezzo all’Asc Insieme

Con una semplice cerimonia ieri mattina nel piazzale del municipio di Casalecchio la signora Elvira Ceselli ha donato un nuovo mezzo Fiat Doblò attrezzato con pedana mobile per il trasporto disabili consegnandolo ai vertici di Asc InSieme, ente per la gestione dei servizi alla persona dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia. Il mezzo, dedicato alla memoria di Primo Muzzioli, ex volontario Auser, defunto marito della signora Ceselli (91 anni, ex infermiera), sarà utilizzato in particolare dai volontari per lo svolgimento di servizi di assistenza e trasporto disabili sul territorio di Casalecchio, in convenzione con Asc InSieme e con tutte le sicurezze necessarie a svolgere al meglio i trasporti e l’assistenza. Il sindaco di Casalecchio e presidente dell’Unione Reno Lavino Samoggia Matteo Ruggeri, assieme al vicesindaco Paolo Nanni, ha ringraziato la signora per il generoso gesto donandole una riproduzione di una stampa antica che raffigura la Chiusa di Casalecchio.

La consegna del mezzo è avvenuta alla presenza dei vertici dell’ente assistenziale tra cui la presidente Francesca Isola e gli operatori Claudia Tonelli e Lorenzo Sovrini, dei volontari e delle rappresentanti di Auser Antonella Puccini e Paola Cevenini, nonché della figlia di Elvira, Mirella, e del signor Paolo Lolli, che si è adoperato come intermediario per la buona riuscita della donazione.