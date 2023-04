La vendetta della maîtresse Nei guai per il giro di prostitute Ma assolta dal ’revenge porn’

di Federica Orlandi

La loro famiglia gestiva un business quantomeno ’fuori dal comune’ e perciò era finita sotto il riflettore delle cronache a maggio dell’anno scorso, quando mamma, patrigno e figli finirono nei guai con l’accusa di gestire un redditizio giro di prostituzione. Nello specifico la famiglia – mamma di origini venezuelane di 51 anni, marito imolese di 45 e figlio e figlia di lei di rispettivamente 26 e 21 anni – impiegava alcune prostitute sudamericane in due appartamenti in Bolognina, dove le ragazze dovevano sottostare a regole rigidissime: chiedere cinquanta euro a prestazione, di cui potevano tenerne dieci, e dedicare al massimo dieci minuti a ciascun cliente, per poterne accettare il più possibile in un giorno. E per controllare da remoto che tutto si svolgesse secondo i dettami, ecco le telecamere installate all’interno delle stanze. Alla fine, due giovani venezuelane avevano sporto denuncia, facendo scattare l’indagine della Squadra Mobile coordinata dal pm Stefano Dambruoso. E lo scorso ottobre la famiglia, difesa dall’avvocato Giovanni Pacilio, ha chiuso il processo con un patteggiamento: due anni, due mesi e venti giorni di condanna per marito e moglie, mentre per i figli, che avevano ruoli più defilati nell’attività, poco più di un anno. Hanno inoltre riottenuto uno dei due appartamenti in Bolognina finito all’epoca sotto sequestro e a rischio confisca.

Le vicissitudini giudiziarie della famiglia, però, non sono finite qui. Già, perché poco tempo dopo il blitz di Procura e polizia, la madre è stata nuovamente querelata da una delle due giovani venezuelane che avevano trovato il coraggio di smantellare il giro di sfruttamento. Questa volta, per revenge porn. La ragazza infatti lamentò di avere ricevuto un video che la ritraeva in atteggiamenti espliciti e che la cinquantunenne lo avrebbe diffuso per ’vendicarsi’ della prima denuncia della ragazza, che aveva appunto portato allo smantellamento del business illecito.

Durante il processo in abbreviato però, l’avvocato Pacilio dell’imputata ha smontato le accuse rivolte alla propria cliente e alla fine il giudice dell’udienza preliminare Claudio Paris l’ha assolta per non avere commesso il fatto. La tesi della difesa era infatti che nel video, della durata di 4 secondi, non sarebbe stato possibile risalire alla precisa identità della vittima, di cui non si inquadrava tutto il viso, e non era emersa dalle indagini alcuna prova del fatto che la donna avesse divulgato quelle immagini ad altri se non alla ragazza stessa. Le motivazioni sono attese tra tre mesi, dopo di che la difesa valuterà se procedere per calunnia contro la giovane venezuelana.