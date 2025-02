La vera filosofia del buon cibo

’Bio cucina mediterranea. Filosofia, tecniche e ricette’: il libro di Massimiliano Capretta

sarà presentato oggi alle 14,30 nell’ambito della

Fiera Sana Bologna, Sala Lab Accademy

(padiglione 18), con l’editor Elisa Azzimondi

Si tratta in realtà di un percorso all’interno della filosofia del cibo e della tavola. Mangiare bene non è solo una questione di gusto, ma anche di alzarsi da tavola appagati ma non appesantiti.

Godersi il pasto mantenendo il giusto equilibrio è l’obiettivo di questa filosofia di cucina spiegata attraverso consigli nutrizionali, aneddoti e ricette tutte da scoprire. La tavola come ritrovo, condivisione, benessere.

Nel libro - arricchito da ricette, consigli e segreti del mestiere - lo chef guida il lettore in un percorso innovativo e sperimentale che propone tecniche, cotture e preparazioni facilmente trasmissibili.